Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Мы построим арену на 5 тысяч мест. Еще 100 тысяч человек смогут собраться в парке»

Дональд Трамп поделился подробностями о турнире UFC в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

«У нас будут одни из величайших чемпионов мира. Арену начнут строить уже на следующей неделе, прямо здесь. Она будет примерно на пять тысяч мест. Еще около 100 тысяч человек смогут собраться у Эллипса – в парке установят экраны. И все это будет бесплатно. Это будет здорово», – сказал Трамп.

Турнир UFC на территории Белого дома пройдет 14 июня. Его возглавит титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

