Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Мы построим арену на 5 тысяч мест. Еще 100 тысяч человек смогут собраться в парке»

Дональд Трамп поделился подробностями о турнире UFC в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

«У нас будут одни из величайших чемпионов мира. Арену начнут строить уже на следующей неделе, прямо здесь. Она будет примерно на пять тысяч мест. Еще около 100 тысяч человек смогут собраться у Эллипса – в парке установят экраны. И все это будет бесплатно. Это будет здорово», – сказал Трамп.

Турнир UFC на территории Белого дома пройдет 14 июня. Его возглавит титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

UFC проведет пресс-конференцию со всеми участниками турнира в Белом доме

UFC опубликовали официальный постер турнира в Белом доме

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Эээ, а как же бальный зал, которым он уже всех задрал?
«Вбежали парни с оружием: «Ложитесь!» Я не лег». Стрельба на ужине Трампа, куда пришел босс UFC
26 апреля, 23:25
Уайт – о стрельбе на ужине с Трампом: «Все легли и кричали, но не я. Это было чертовски круто»
26 апреля, 07:11
Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
12 апреля, 10:21
