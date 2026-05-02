Александр Шлеменко: «ACA сейчас смотрят больше, чем UFC. У UFC вообще большие проблемы»

«Надо пробуждать интерес к своим поединкам. А то в последнее время ACA смотрят больше, чем UFC. По крайней мере, у нас в России. Мне кажется, что в последнее время у UFC вообще большие проблемы, небольшой кризис, к сожалению. Но это мое мнение, я никому его не навязываю.

Мне кажется, у UFC сейчас времена явно не подъема, а спада. То есть они не заморачиваются: проводят турниры ради того, чтобы их провести, они не растят новых звезд, они во многих планах расклеились. Насколько понимаю, у них еще и руководство меняется.

Я неохотно поймал себя на мысли, что турниры UFC проходят, но интерес к ним падает. Смотреть их как-то незачем становится: мне не за кого болеть, не на кого смотреть. Но это опять же мое мнение, и я его никому не навязываю. Поэтому однозначно им нужно что-то делать, возвращать звезд, кого-то растить, опять делать какие-то большие бескомпромиссные бои», – сказал Шлеменко.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Совспорт»
Что такое это АСА,и кому оно интересно?
что-то типа "бойцовского" клуба рен-тв)
UFC конечно на спаде, но сравнивать его с АСА? Но лол кому нахер сдался этот АСА, тем более в мировом масштабе? Чтоб я посмотрел турнир АСА мне нужно платить PPV.
У АСА всегда бесплатные трансляции на их сайте, от модели PPV они несколько лет как ушли. В ММАшных комьюнити на западе кстати любят посмотреть АСА, как и ONE из-за высокой конкуренции в ростере.
Аса вообще не смотрю, только one и ufc
В каком то смысле он прав. Раньше я не пропускал ивенты и даже смотрел файт найты. А сейчас даже номерные турниры редко смотрю если это только не суперзвезды типа Топурии, Махачева и еще пару бойцов. ГАС потихоньку угасает
Правильно. Меньше бородатых обнимашек
Так и есть брат))
А на чемпионате мира по футболу Россия дошла бы минимум до полуфинала, - добавил Шлеменко
можеь он и прав, я вообще перестал следить , только результаты смотрю. Когда-то К1 с удовольствием смотрел
Так К1 жесткий и зрелищный был. ЮФЦ из-за специфики правил скатился к доминированию осторожных одеял, а возвращать удары по яйцам, соккер-кики по лежащим и добавлять укусы и выдавливания глаз, чтобы мету поменять, явно никто уже не будет. )
Ага и лига втб поинтереснее НБА будет.
Дивеев снимай маску, мы тебя узнали
"Здравствуй мальчик Банананн! "
Намахнул походу нормально так.
