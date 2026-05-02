Александр Шлеменко: «ACA сейчас смотрят больше, чем UFC. У UFC вообще большие проблемы»

Александр Шлеменко: ACA сейчас смотрят больше, чем UFC.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о нынешнем положении дел в UFC.

«Надо пробуждать интерес к своим поединкам. А то в последнее время ACA смотрят больше, чем UFC. По крайней мере, у нас в России. Мне кажется, что в последнее время у UFC вообще большие проблемы, небольшой кризис, к сожалению. Но это мое мнение, я никому его не навязываю.

Мне кажется, у UFC сейчас времена явно не подъема, а спада. То есть они не заморачиваются: проводят турниры ради того, чтобы их провести, они не растят новых звезд, они во многих планах расклеились. Насколько понимаю, у них еще и руководство меняется.

Я неохотно поймал себя на мысли, что турниры UFC проходят, но интерес к ним падает. Смотреть их как-то незачем становится: мне не за кого болеть, не на кого смотреть. Но это опять же мое мнение, и я его никому не навязываю. Поэтому однозначно им нужно что-то делать, возвращать звезд, кого-то растить, опять делать какие-то большие бескомпромиссные бои», – сказал Шлеменко.

