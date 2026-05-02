  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рабаданов – о сборах в горах с Хабибом: «Стиральной машины не было, но вонючек мы не терпели. Стирали вручную»
0

Рабаданов – о сборах в горах с Хабибом: «Стиральной машины не было, но вонючек мы не терпели. Стирали вручную»

Гаджи Рабаданов рассказал о сборах с Хабибом Нурмагомедовым.

Боец легкого дивизиона PFL Гаджи Рабаданов рассказал о сборах с Хабибом Нурмагомедовым.

– У Хабиба в ВК есть очень колоритные фото со сборов в горах. Вы хоть раз там бывали?

– Я же чуть позже пришел и был на этих сборах только раз. Спартанские условия, дисциплина и порядок. Но, знаешь, в этом все равно есть что-то особенное, что закаляет характер и сближает с друзьями. Нет стиральной машины, нет кого-то, кто за тобой уберет и поухаживает, при этом ты должен три раза в день тренироваться.

– Я тренируюсь раз в день и все равно тяжело заставить себя отправить вещи в барабан стиральной машины. А как это выглядит в горах?

– Ручная стирка, грели воду в ведре. Если лень греть, то в холодной. После каждой тренировки нужно сполоснуть форму и повесить. Вонючек у нас в команде никогда не было, мы их не терпели. Чистота в первую очередь.

А еще ты же после каждой тренировки должен сам искупаться: набираешь ведро воды и обливаешься из кружки, как в деревне. Вода не всегда теплая. Самое страшное и тяжелое, когда встаешь на утреннюю молитву и нужно сделать омовение. Солнце еще не взошло, вода как лед, но нужно проснуться, выйти, умыться. Вот эта вещь сильно закалила всех наших ребят.

– Еду дежурные готовили?

– У нас всегда было два-три человека поваров. Чтобы помочь им убрать со стола, назначали дежурных, ага, – сказал Рабаданов.

В ночь на 3 мая Рабаданов подерется с Александром Чижовым. Поединок пройдет в соглавном событии турнира PFL в городе Су-Фолс.

«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались – вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoХабиб Нурмагомедов
Гаджи Рабаданов
logoMMA
logoPFL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мем вышел из-под контроля: Хабибу подарили книги «Атомные привычки» и «Сицилиец»!
22 апреля, 22:40
Хамзат Чимаев: «Хабиб – мой брат-мусульманин. Люди думают, что у меня с ним какие-то проблемы, но это не так»
16 апреля, 17:15
Олейник – о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»
16 апреля, 08:53
Рекомендуем
Главные новости
Хабиб, Чимаев, Ян и Царукян в трейлере UFC 6. Релиз – 19 июня
сегодня, 18:30Игры
Махачев – о следующем сопернике: «Сейчас Пратес больше на хайпе. С ним бой был бы интереснее болельщикам»
сегодня, 18:27
Александр Топурия: «Гейджи очень уязвим, когда бьет, но это обоюдоострый риск. Нужно быть избирательным в ударах»
сегодня, 16:37
Волков – о поединке Перейры и Гана: «UFC выиграли с этим боем. Он точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный»
сегодня, 15:31
Цзю – о вылете Бивола из топ-5 P4P: «Бенавидес недавно победил, поэтому его подняли. Только из-за этого. Чисто формальность, не имеющая значения»
сегодня, 14:04
UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Таирой, Волков – с Кортесом-Акостой и другие бои
сегодня, 12:20
Михаил Дегтярев: «Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза ММА России»
сегодня, 12:20
Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня
сегодня, 12:03Фото
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 11:30
Дана Уайт: «Насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие»
сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем