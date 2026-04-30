Мераб Двалишвили: «Думаю, бой с Яном состоится в августе»

Мераб рассказал, когда пройдет третий бой с Яном.

Третий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили может пройти 15 августа на турнире UFC 330. Об этом сообщил грузинский боец.

«Я думаю, что наш бой состоится в августе, потому что, если бы мы дрались в июле, они бы уже позвонили нам. Вероятно, они решили передвинуть бой на август.

Я больше не чемпион, поэтому не могу ставить условия и выбирать дату – пояс у Петра, ему решать, когда он хочет вернуться. Когда я был чемпионом, я звонил UFC и просил организовать как можно быстрее бой с лучшим претендентом», – сказал Двалишвили.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 в прошлом декабре.

Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Не лукавит Мераб - он дрался часто и соперников не выбирал.
Хороший бой! Но все зависит от лысого , кто знает какие у него планы!
