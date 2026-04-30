  • Чимаев – о подписании в RAF: «Какой смысл бороться с олимпийскими чемпионами? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, пошел бы на Олимпиаду»
Чимаев – о подписании в RAF: «Какой смысл бороться с олимпийскими чемпионами? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, пошел бы на Олимпиаду»

Чимаев сказал, с кем поборется в RAF.

Хамзат Чимаев, подписавший контракт с лигой RAF, сказал, что не планирует проводить борцовские схватки с олимпийцами.

«С Бо Никалом можно побороться. С парнями, которые выступают по MMA, бороться интересно. А бороться с олимпийским чемпионом – какой смысл? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, я бы на Олимпиаду пошел», – сказал Чимаев.

В промоушене по вольной борьбе Real American Freestyle выступают многие бойцы UFC в числе которых Арман Царукян, Генри Сехудо, Колби Ковингтон, Бо Никал и другие.

Никал – о контракте Чимаева с RAF: «Очень интригует. Давайте сделаем это»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева
Вот только попасть на ОИ у Хамзата шансов 0, борьба на ковре и в клетке разные вещи
Ответ Isa Babaev_1116975023
Из Швеции или ОАЭ отобратся на ОИ может быть и смог бы, но шансы победит там таких титанов у него практически нет.
ударники в мма думают примерно также,
мы же шли бить друг другу лицо 3 раунда по 5 минут, а по итогу на нас лежат 15 минут без остановки.
если бы мы хотели бороться нон стоп, пошли бы в борьбу
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Ну так пусть идут к Васе Пельменю, там можно от души лещи раздавать и получать
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Есть К-1, есть Бокс и т.д для ударников.
Хоть голыми кулаками хоть в бинтах.
Ну а раз полез в Смешанные единоборства то будь добр не ной что не все дерутся как тебе удобно)
Так они реально больше Чимаева.
Снейдер борется в весе 97 кг как и Садулаев.
Чимаев выступает в весе 84 кг.
Это колоссальная разница.
Ответ Zinedine Zidane_1116969233
Чимаев гоняет ещё 10-15 кг, и к бою подходит как раз в этом диапазоне, как и все остальные, в общем
Ответ ML26
И только борцы не гоняют ни грамма?
Пошел бы на олимпиаду? Если только зрителем или помошником тренера в команду, чтобы в перерыве борцуху полотенцем обмахивать.
