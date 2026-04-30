Чимаев – о подписании в RAF: «Какой смысл бороться с олимпийскими чемпионами? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, пошел бы на Олимпиаду»
Чимаев сказал, с кем поборется в RAF.
Хамзат Чимаев, подписавший контракт с лигой RAF, сказал, что не планирует проводить борцовские схватки с олимпийцами.
«С Бо Никалом можно побороться. С парнями, которые выступают по MMA, бороться интересно. А бороться с олимпийским чемпионом – какой смысл? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, я бы на Олимпиаду пошел», – сказал Чимаев.
В промоушене по вольной борьбе Real American Freestyle выступают многие бойцы UFC в числе которых Арман Царукян, Генри Сехудо, Колби Ковингтон, Бо Никал и другие.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева
мы же шли бить друг другу лицо 3 раунда по 5 минут, а по итогу на нас лежат 15 минут без остановки.
если бы мы хотели бороться нон стоп, пошли бы в борьбу
Хоть голыми кулаками хоть в бинтах.
Ну а раз полез в Смешанные единоборства то будь добр не ной что не все дерутся как тебе удобно)
Снейдер борется в весе 97 кг как и Садулаев.
Чимаев выступает в весе 84 кг.
Это колоссальная разница.