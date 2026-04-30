Махачев начал подготовку к бою: «Соперник устно известен, но контракта пока нет»
Ислам Махачев подтвердил, что начал подготовку к поединку.
«Соперник устно известен, но никаких подтвержденных соглашений, подписанных контрактов на данный момент нет.
Но я уже начал базовый этап подготовки, нахожусь в Кисловодске, в среднегорье. Выбрались специально с большой командой, готовимся», – сказал Махачев.
Ранее сообщалось, что 15 августа в главном событии UFC 330 должны подраться Махачев и Иэн Гэрри.
Махачев в последний раз выступал в ноябре, когда завоевал титул чемпиона в поединке с Джеком Делла Маддаленой. Гэрри в ноябре выиграл у Белала Мухаммада.
Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
Камару Усман
Гэрри, 100%
