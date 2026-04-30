2

Махачев начал подготовку к бою: «Соперник устно известен, но контракта пока нет»

Махачев уже готовится к бою.

Ислам Махачев подтвердил, что начал подготовку к поединку.

«Соперник устно известен, но никаких подтвержденных соглашений, подписанных контрактов на данный момент нет.

Но я уже начал базовый этап подготовки, нахожусь в Кисловодске, в среднегорье. Выбрались специально с большой командой, готовимся», – сказал Махачев.

Ранее сообщалось, что 15 августа в главном событии UFC 330 должны подраться Махачев и Иэн Гэрри.

Махачев в последний раз выступал в ноябре, когда завоевал титул чемпиона в поединке с Джеком Делла Маддаленой. Гэрри в ноябре выиграл у Белала Мухаммада.

Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Камару Усман
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Порье назвал топ-5 легковесов в истории UFC: Хабиб – первый, Махачев – второй, Топурия – четвертый
28 апреля, 07:52
Маддалена – о поражении Махачеву: «Возникло много проблем в технике с лучшим парнем, который смог реализовать свой план»
28 апреля, 07:00
UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
27 апреля, 18:52
Рекомендуем
Главные новости
Шон Стрикленд: «Хамзат знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу»
сегодня, 14:45
Давид Бенавидес: «Бивол – первый номер в моем списке»
сегодня, 12:52
Дмитрий Кудряшов: «Бивол – кошмар для Бенавидеса»
сегодня, 12:08
Карлос Пратес: «Прожил шесть лет в Таиланде без денег и спонсора. Приходилось драться больным, со сломанной рукой, в очень плохих условиях – лишь бы оплатить счета»
сегодня, 10:27
Турки Аль эш-Шейх планирует предложить Усику бой против Кабайела в Германии (Майк Коппингер)
сегодня, 10:11
Бенавидес вызвал Канело: «Мы не можем откладывать этот бой. Вперед»
сегодня, 09:22
PFL Sioux Falls: Сторли победил Зендели, Феррейра проиграл Билостенному, Рабаданов одолел Чижова
сегодня, 08:54
Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях
сегодня, 07:15
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 07:00
Наойя Иноуэ и Джесси Родригес могут провести поединок в январе (Майк Коппингер)
сегодня, 04:51
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем