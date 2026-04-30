Хабиб – о словах Царукяна: «Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы»

Хабиб Нурмагомедов опроверг слова Армана Царукяна о том, что Владимир Путин построил для него спортивную базу в Дагестане.

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы», – написал Нурмагомедов.

Хабиб завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

Арман Царукян: «Хабибу дали деньги на спортивный зал, Путин построил его. Если ты российский боец, то о тебе позаботятся, потому что ты сделал что-то для страны»