Хабиб – о словах Царукяна: «Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы»
Хабиб Нурмагомедов опроверг слова Армана Царукяна о том, что Владимир Путин построил для него спортивную базу в Дагестане.
«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы», – написал Нурмагомедов.
Хабиб завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.
Арман Царукян: «Хабибу дали деньги на спортивный зал, Путин построил его. Если ты российский боец, то о тебе позаботятся, потому что ты сделал что-то для страны»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Cage Culture
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так что не понимаю , почему Царукян не владея всей информацией говорит такое и вводит в заблуждение людей
"Попалась на глаза запись июльской встречи Хабиба Нурмагомедова с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
Встреча проходила в горном селении Сильди, где Хабиб строит спортивную базу (достроить рассчитывает через год).
В конце (https://www.youtube.com/watch?v=3Qrgi5UlqGk&t=498s) есть любопытный диалог.
Глава Дагестана Меликов: - Ну, а <нрзб> поручение президента?
Хабиб (улыбаясь и пожимая плечами): - Когда я встречался лично с Владимиром Владимировичем, он мне сказал: «Только не думай строить спортзал за счет личных средств». Но получилось так, как получилось. Самое главное для меня - в следующем году сдать.
Меликов (часть ответа обрезана): - …а, может быть, были какие-то другие вещи. Насколько я его знаю, никогда не было случая, чтобы он не довел до конца какое-то свое обещание. Он обязательно доведет.
Конец цитаты.
Что Путин мог пообещать Хабибу?
В 2019 году Абдулманап Нурмагомедов рассказывал, что президент подписал указ о выделении Дагестану 600 миллионов рублей на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. "Я надеюсь, эти деньги пойдут по прямому назначению", - говорил тогда Нурмагомедов-старший.
Вижу тут два варианта:
1. Денег пообещали, но пока не дали.
2. Эти деньги уже давно выделили республике Дагестан, но до Хабиба они не дошли.
Вам что представляется более правдоподобным?"
Но как будто братья Магомедовы точно оплачивали его счета