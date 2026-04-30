  • Хабиб – о словах Царукяна: «Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы»
Хабиб Нурмагомедов опроверг слова Армана Царукяна о том, что Владимир Путин построил для него спортивную базу в Дагестане.

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы», – написал Нурмагомедов.

Хабиб завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

Арман Царукян: «Хабибу дали деньги на спортивный зал, Путин построил его. Если ты российский боец, то о тебе позаботятся, потому что ты сделал что-то для страны»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Cage Culture
Почему то верю больше Хабибу. Но ждем ответа от семьи Царукянов
Конечно, Хабиб прав. Он на свои заработанные деньги построил комплекс в горах и залы в Махачкале и он на встрече с президентом Дагестана говорил , что деньги выделенные не дошли и не понимает в каких кабинетах они застряли.
Так что не понимаю , почему Царукян не владея всей информацией говорит такое и вводит в заблуждение людей
Ьалабло потому что
еще Лютиков, которого вообще сложно заподозрить в симпатии к Нурмагомедову писал, что Хабиб строил на свои +кого-то там привлек из частников. А Царукян просто хайпует, на западе достаточно сказать "Путин" и плюс 100 к просмотрам)
Да вот пост Лютикова в телеграмме

"Попалась на глаза запись июльской встречи Хабиба Нурмагомедова с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Встреча проходила в горном селении Сильди, где Хабиб строит спортивную базу (достроить рассчитывает через год).

В конце (https://www.youtube.com/watch?v=3Qrgi5UlqGk&t=498s) есть любопытный диалог.

Глава Дагестана Меликов: - Ну, а <нрзб> поручение президента?

Хабиб (улыбаясь и пожимая плечами): - Когда я встречался лично с Владимиром Владимировичем, он мне сказал: «Только не думай строить спортзал за счет личных средств». Но получилось так, как получилось. Самое главное для меня - в следующем году сдать.

Меликов (часть ответа обрезана): - …а, может быть, были какие-то другие вещи. Насколько я его знаю, никогда не было случая, чтобы он не довел до конца какое-то свое обещание. Он обязательно доведет.

Конец цитаты.

Что Путин мог пообещать Хабибу?

В 2019 году Абдулманап Нурмагомедов рассказывал, что президент подписал указ о выделении Дагестану 600 миллионов рублей на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. "Я надеюсь, эти деньги пойдут по прямому назначению", - говорил тогда Нурмагомедов-старший.

Вижу тут два варианта:
1. Денег пообещали, но пока не дали.
2. Эти деньги уже давно выделили республике Дагестан, но до Хабиба они не дошли.

Вам что представляется более правдоподобным?"
Да
Возможно, это не про зал Хабиба
Но как будто братья Магомедовы точно оплачивали его счета
Не надо оправдываться. Он сам подзабыл, что за него везде платит семья Царукянов.
Всего лишь сидел на содержании у криминального олигарха
Это не содержание , а спонсорство . Всех перспективных спортсменов в начале карьеры спонсируют и продвигают .
Содержанки тоже так говорят
Ответ Царукяна может быть неожиданным
Хабиб строить на свои, Царукян пользуется папкиними и понтует
