Нганну считает, что Перейре тяжело победить Гана: «Алекса ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него»

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну считает, что Алексу Перейре будет тяжело победить Сирила Гана.

«Думаю, что у Сирила больше козырей в бою с Перейрой. У них разные стили, в этом плане это не лучший поединок для Алекса. Можно сказать, что Перейру ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него», – сказал Нганну.

Напомним, Ган и Перейра подерутся за временный пояс тяжелого веса 14 июня на UFC Freedom.

