Нганну считает, что Перейре тяжело победить Гана: «Алекса ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него»

Нганну считает, что Перейре тяжело победить Гана.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну считает, что Алексу Перейре будет тяжело победить Сирила Гана.

«Думаю, что у Сирила больше козырей в бою с Перейрой. У них разные стили, в этом плане это не лучший поединок для Алекса. Можно сказать, что Перейру ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него», – сказал Нганну.

Напомним, Ган и Перейра подерутся за временный пояс тяжелого веса 14 июня на UFC Freedom.

Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»

Фрэнсис Нганну: «В ММА мне комфортнее, чем в боксе. Там я король»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
Ну тут не поспоришь, Ган действительно легче и быстрее Поатана на ногах.
Ну тут не поспоришь, Ган действительно легче и быстрее Поатана на ногах.
Перейра просто не дрыгается и лишних движений не делает
Можно сказать, что Перейру ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него», – сказал Нганну
Чего? А в партере весит больше? А на весах?)) Я конечно понял, о чем речь, но можно же было нормально сформулировать. Типа Ган в стойке не хуже перемещается, легче на ногах, тогда уж
Думаю сформулирована там было вполне нормально. Перевод как всегда хромает
Думаю сформулирована там было вполне нормально. Перевод как всегда хромает
Имеется ввиду, что он легче на ногах, подвижнее
Имеется ввиду, что он легче на ногах, подвижнее
Алекс, береги глаза
Если бы не Джонс, француз был бы чемпионом, самый тяжёлый бой для Алекса как по мне
