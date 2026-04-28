Нганну считает, что Перейре тяжело победить Гана: «Алекса ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него»
Нганну считает, что Перейре тяжело победить Гана.
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну считает, что Алексу Перейре будет тяжело победить Сирила Гана.
«Думаю, что у Сирила больше козырей в бою с Перейрой. У них разные стили, в этом плане это не лучший поединок для Алекса. Можно сказать, что Перейру ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него», – сказал Нганну.
Напомним, Ган и Перейра подерутся за временный пояс тяжелого веса 14 июня на UFC Freedom.
Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»
Фрэнсис Нганну: «В ММА мне комфортнее, чем в боксе. Там я король»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
Чего? А в партере весит больше? А на весах?)) Я конечно понял, о чем речь, но можно же было нормально сформулировать. Типа Ган в стойке не хуже перемещается, легче на ногах, тогда уж