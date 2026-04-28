Мераб Двалишвили проведет схватку с Фрэнки Эдгаром 30 мая на RAF 09

Двалишвили проведет в мае схватку с Эдгаром.

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили проведет схватку по вольной борьбе с 44-летним экс-чемпионом промоушена Фрэнки Эдгаром .

Поединок состоится 30 мая в Далласе на RAF 09.

Напомним, на RAF 08 планировался поединок Двалишвили и Сехудо, но Генри снялся из-за травмы.

