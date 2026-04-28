  • Порье назвал топ-5 легковесов в истории UFC: Хабиб – первый, Махачев – второй, Топурия – четвертый
15

Экс-боец UFC Дастин Порье назвал топ-5 бойцов в истории легкого веса промоушена.

  1. Хабиб Нурмагомедов (29-0);

  2. Ислам Махачев (27-1);

  3. Би Джей Пенн (16-14-2);

  4. Илия Топурия (17-0);

  5. Фрэнки Эдгар (24-11-1).

Отметим, что Топурия провел лишь один поединок в легкой категории – титульный бой с Чарльзом Оливейрой на UFC 317.

Арман Царукян: «Даже Хабиб не смог бы задушить Махачева»

Илия Топурия: «Я должен засабмитить Махачева. Думаю, это и произойдет. Не удивляйтесь, когда это случится»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
15 комментариев
что тут делает Топурия ?
Ответ GBale
Комментарий скрыт
Ответ Парара
нет.
Каким бы крутым не был Топурия, у него всего один бой в легком весе, его рано включать в этот список, так что херню сказал Порье.
Ответ SGambler
Он чемпион и наглухо вырубил того кто по идее должен быть четвёртым
Ответ Михаил Маевских
Это так не работает, нельзя просто разок победить величайшего и тут же стать величайшим, все его заслуги за много лет не переходят автоматически к тебе. Если бы Ган случайно победил Джонса - он не стал бы тут же величайшим, даже в топ-10 goat не вошел бы.
Думаю Ислам выше даже Хабиба
Ответ Адлан Ахмедов
А это уже будет рейтинг от Адлана Ахмедова. И он тоже имеет право на существование. Но разница между вами в том, что Дастин дрался и с тем и с тем, и видимо знает о чём говорит.
Хабиб, Ислам, Би Джей Пэнн, Фрэнки и Илия в фильме "Что тут делает Илия?"
Порье скромный парень, даже несмотря на то, что он никогда не владел полноценным поясом, он мог бы себя легко включить в этот рейтинг
Не пойму куда Би Джей Пенна всегда суют, сколько его помню, проигрывал и проигрывал досрочно в основном
за один бой даже - 20 ке не должно
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Чувства фанов притупляются, поэтому нужно их оживлять. Бой Махачева и Топурии – самая лучшая пилюля»
16 апреля, 12:32
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
15 апреля, 16:04
О’Мэлли – о срыве боя Махачева и Топурии в Белом доме: «Никогда не знаешь, где, черт возьми, правда. Она где-то посередине»
14 апреля, 07:31
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Гончаров проведет бой с Хадисом Ибрагимовым на турнире АСА 204 в Омске
вчера, 17:44
Реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо могут перенести на середину августа
вчера, 16:44
PFL Sioux Falls: Сторли – Зендели, Феррейра – Билостенный, Рабаданов – Чижов
вчера, 16:19
Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»
вчера, 14:39
Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»
вчера, 13:30
Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»
вчера, 13:03
Шон Стрикленд: «Дана Уайт – нарциссичный социопат, больной ублюдок»
вчера, 12:15
Амедиатека покажет бой Наоя Иноуэ против Дзюнто Накатани в прямом эфире
вчера, 12:00Промо
Дмитрий Бивол: «У западных промоутеров нет желания организовать третий бой с Бетербиевым. Возможно, у Умара Назаровича есть возможность провести этот бой в России»
вчера, 11:59
Турки Аль эш-Шейх – Кроуфорду: «Мы хотим реванш с Канело»
вчера, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем