Порье назвал топ-5 легковесов в истории UFC: Хабиб – первый, Махачев – второй, Топурия – четвертый
Экс-боец UFC Дастин Порье назвал топ-5 бойцов в истории легкого веса промоушена.
Хабиб Нурмагомедов (29-0);
Ислам Махачев (27-1);
Би Джей Пенн (16-14-2);
Илия Топурия (17-0);
Фрэнки Эдгар (24-11-1).
Отметим, что Топурия провел лишь один поединок в легкой категории – титульный бой с Чарльзом Оливейрой на UFC 317.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
что тут делает Топурия ?
Комментарий скрыт
нет.
Каким бы крутым не был Топурия, у него всего один бой в легком весе, его рано включать в этот список, так что херню сказал Порье.
Он чемпион и наглухо вырубил того кто по идее должен быть четвёртым
Это так не работает, нельзя просто разок победить величайшего и тут же стать величайшим, все его заслуги за много лет не переходят автоматически к тебе. Если бы Ган случайно победил Джонса - он не стал бы тут же величайшим, даже в топ-10 goat не вошел бы.
Думаю Ислам выше даже Хабиба
А это уже будет рейтинг от Адлана Ахмедова. И он тоже имеет право на существование. Но разница между вами в том, что Дастин дрался и с тем и с тем, и видимо знает о чём говорит.
Хабиб, Ислам, Би Джей Пэнн, Фрэнки и Илия в фильме "Что тут делает Илия?"
Порье скромный парень, даже несмотря на то, что он никогда не владел полноценным поясом, он мог бы себя легко включить в этот рейтинг
Не пойму куда Би Джей Пенна всегда суют, сколько его помню, проигрывал и проигрывал досрочно в основном
за один бой даже - 20 ке не должно
