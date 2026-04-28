  Анкалаев – о Прохазке: «Ульберг прав, этот парень – самозванец, он никогда не хотел со мной драться. Это самый легкий бой в дивизионе»
Анкалаев – о Прохазке: «Ульберг прав, этот парень – самозванец, он никогда не хотел со мной драться. Это самый легкий бой в дивизионе»

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев раскритиковал Иржи Прохазку.

«Прохазку нокаутировал одноногий человек, и теперь он вызывает меня – после того, как узнал, что у меня есть соперник.

Карлос Ульберг прав, этот парень – самозванец, он никогда не хотел по-настоящему драться со мной. Это самый легкий бой в дивизионе», – написал в соцсетях Анкалаев.

Напомним, Прохазка проиграл титульный бой Карлосу Ульбергу на UFC 327.

Иржи Прохазка: «Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь. Соперник? Прямо сейчас два варианта – Коста и Анкалаев»

Коста – о поражении Прохазки в бою с Ульбергом: «Никакого милосердия там не было. Иржи до последнего бил по ногам»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Кто в курсе какого соперника дали Маге? Спортс не посчитал нужным указать)
пока никакого. Но раз дельфин активизировался, видимо контракт на бой уже близок к подписанию
Я не верю что это Мага пишет
