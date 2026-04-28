Анкалаев – о Прохазке: «Ульберг прав, этот парень – самозванец, он никогда не хотел со мной драться. Это самый легкий бой в дивизионе»

Анкалаев раскритиковал Прохазку.

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев раскритиковал Иржи Прохазку .

«Прохазку нокаутировал одноногий человек, и теперь он вызывает меня – после того, как узнал, что у меня есть соперник.

Карлос Ульберг прав, этот парень – самозванец, он никогда не хотел по-настоящему драться со мной. Это самый легкий бой в дивизионе», – написал в соцсетях Анкалаев.

Напомним, Прохазка проиграл титульный бой Карлосу Ульбергу на UFC 327.

