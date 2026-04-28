Порье – о победе во втором бою с Конором: «Я расправился с ним классными хуками – один из моих лучших ударов. Его никогда так не нокаутировали»
Порье вспомнил победу во втором поединке с Конором.
Дастин Порье вспомнил победу во втором поединке с Конором Макгрегором.
«Я расправился с ним классными хуками – один из моих лучших ударов. Конор налетел на него, когда уходил вниз – идеальное попадание. Его никогда так не нокаутировали. Он, вероятно, был удивлен и подавлен, оказавшись на заднице», – сказал Порье.
Порье нокаутировал Конора во втором раунде поединка на UFC 257.
UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
Хороший получился бой. Заруба шла на встречных курсах, Порье хорошо обесточивал ирландцу ногу. А финальный забой Конора был прекрасен.
Побил уже сбитого летчика
