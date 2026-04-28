Порье – о победе во втором бою с Конором: «Я расправился с ним классными хуками – один из моих лучших ударов. Его никогда так не нокаутировали»

Дастин Порье вспомнил победу во втором поединке с Конором Макгрегором .

«Я расправился с ним классными хуками – один из моих лучших ударов. Конор налетел на него, когда уходил вниз – идеальное попадание. Его никогда так не нокаутировали. Он, вероятно, был удивлен и подавлен, оказавшись на заднице», – сказал Порье.

Порье нокаутировал Конора во втором раунде поединка на UFC 257.

UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)

30 главных людей в истории UFC