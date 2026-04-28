Маддалена – о поражении Махачеву: «Возникло много проблем в технике с лучшим парнем, который смог реализовать свой план»
Джек Делла Маддалена оценил поражение в бою с Исламом Махачевым.
«Возникло много проблем в технике с лучшим парнем, который смог реализовать свой план. Нам это сделать не удалось», – сказал Маддалена.
Напомним, Маддалена проиграл Махачеву судейским решением в ноябре.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Хороший парень Джек, ни стал ничего придумывать сказал как есть
Такое вызывает больше уважения, чем бесконечные отмазки. Я месяц не тренировался. Болел, травму получил и так далее.
Настоящий мужчина💪
