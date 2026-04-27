UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)

UFC планируют бои Макгрегора и Махачева летом.

По информации журналиста Ариэля Хельвани, UFC планируют два крупных поединка летом.

Промоушен готовит возвращение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329, который состоится 11 июля.

15 августа в главном событии UFC 330 должны подраться Ислам Махачев и Иэн Гэрри .

Напомним, 37-летний Макгрегор не выступал в промоушене с июля 2021-го.

