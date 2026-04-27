  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
28

По информации журналиста Ариэля Хельвани, UFC планируют два крупных поединка летом.

Промоушен готовит возвращение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329, который состоится 11 июля.

15 августа в главном событии UFC 330 должны подраться Ислам Махачев и Иэн Гэрри.

Напомним, 37-летний Макгрегор не выступал в промоушене с июля 2021-го.

Дана Уайт: «Думаю, Махачев подерется в августе. Конор, возможно, в июле»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
logoИслам Махачев
logoАриэль Хельвани
logoКонор Макгрегор
logoUFC
logoИэн Гэрри
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Начал смотреть UFC благодаря Коннора, весь хайп перед боем и его мгновенный нокаут Альдо произвели впечатление. Но последние пару лет Макгрегор превратился в посмешище. Хорошо если не снимется в последний момент. Для Макса хорошая возможность заработать, жаль оба далеко не в прайме
Во время летит, на самом деле уже и не "последние пару", а целых пять лет у него простой с сомнительными активностями всё это время.
А Макс то че, я бы посмотрел на его реванш против Топурии в 70 килограммах, где ему не нужно лишнее гонять. В 66 он Илию так то побеждал 2 раунда
Макгрегор собрался выходить на ринг? Честно говоря когда он выдвигал свою кандидатуру в президенты Ирландии я меньше удивился. Неужели Коннор успеет вывести к июлю всё что он вынюхал и выпил в последнее время? Его срок давно прошел. Пускай занимается тем, что у него лучше всего получается: дерется со стариками в барах, размахивает перед публикой джонсоном со своей яхты и строчит обдолбаные твитты
Ты считал сколько он вынюхал и выпил?
Дана примет любой бой Конора, т.к. это будет водопад денег в любом состоянии ирландца.
Другой вопрос, что состояние ирландца уже не годится для боёв. Точно не против Макса.
Даже праймовый Конор не вывез стойку Макса и полез бороться) Ну а сейчас ТКО от Макса, думаю, во втором или третьем раунде. Но боя не будет)
Давно ли второй бой в UFC считается для Конора праймом?)
Это не важно, главное модное слово праймовый впихнуть куда надо и не надо)))
Бой МакГрэгора и Холллуэя чисто бабла поднять и повысить угасающие рейтинги UFC. Вот не понимаю что может показать Конор после такого перерыва. Для Даны Уайта этот ирландец палочка-выручалочка для заработка денег.
Ну это оптимальный вариант для Конора
Да забудьте
Не будет мак выходить на бой
Зачем ему это
Как бой Конор - Макс выглядит на самом деле: пробитый, давно на пенсии, не соблюдающий режим боец против уставшего, но действующего бойца, входящего в топ. Ну серьёзно, ну какие шансы у Конора? там чуть больше, чем с Мейвезером, но всё равно безумие, здоровье может конкретно уронить. Ещё в бой Конора с таким же пенсионером, с Нейтом Диазом каким-нибудь, я ещё верю, а с Холлоуэем - это сумасшествие
Большие сомнения, что Конор выйдет в ринг для реального боя с Максом. Длительный простой, вес и Макс хоть и подбитый летчик, но все еще в деле. Либо бой будет ярморочно-постановочный, либо Дана с Конором используют слух для поднятия рейтинга.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
