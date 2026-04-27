UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
UFC планируют бои Макгрегора и Махачева летом.
По информации журналиста Ариэля Хельвани, UFC планируют два крупных поединка летом.
Промоушен готовит возвращение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329, который состоится 11 июля.
15 августа в главном событии UFC 330 должны подраться Ислам Махачев и Иэн Гэрри.
Напомним, 37-летний Макгрегор не выступал в промоушене с июля 2021-го.
Дана Уайт: «Думаю, Махачев подерется в августе. Конор, возможно, в июле»
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Другой вопрос, что состояние ирландца уже не годится для боёв. Точно не против Макса.
Не будет мак выходить на бой
Зачем ему это