Иржи Прохазка: «Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь. Соперник? Прямо сейчас два варианта – Коста и Анкалаев»

Иржи Прохазка назвал ориентировочную дату следующего боя и имя возможного соперника.

«Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь.

Соперник? Прямо сейчас два варианта – Пауло Коста и Магомед Анкалаев. Кого предпочитаю? Все равно. Хочу быть лучшим. Я должен побеждать кого угодно, если ты действительно понимаешь, что это значит», – сказал Прохазка.

Напомним, Прохазка проиграл титульный бой Карлосу Ульбергу на UFC 327.

