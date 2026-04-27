Иржи Прохазка: «Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь. Соперник? Прямо сейчас два варианта – Коста и Анкалаев»
Иржи Прохазка назвал ориентировочную дату следующего боя и имя возможного соперника.
«Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь.
Соперник? Прямо сейчас два варианта – Пауло Коста и Магомед Анкалаев. Кого предпочитаю? Все равно. Хочу быть лучшим. Я должен побеждать кого угодно, если ты действительно понимаешь, что это значит», – сказал Прохазка.
Напомним, Прохазка проиграл титульный бой Карлосу Ульбергу на UFC 327.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
