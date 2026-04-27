Джошуа подтвердил, что подписал контракт на несколько боев
Энтони Джошуа прокомментировал анонс поединка с Кристианом Пренгой.
«Я очень рад, что заключил контракт на несколько боев, первый из которых состоится 25 июля в Королевстве Саудовская Аравия. С нетерпением жду поединка и надеюсь продолжить с того места, на котором остановился. Как я уже говорил: хозяин получит свою ренту. Это точно», – сказал Джошуа.
Сегодня появилась информация, что Джошуа подерется с Тайсоном Фьюри в конце года.
Джошуа – в шаге от боя с Фьюри. Если только не облажается против албанского нокаутера
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер BoxingScene.com
Материалы по теме
Рекомендуем
