Азизян считает, что UFC нужно устроить реванш Павловича и Волкова: «Что за бой вообще был? Александр убегал. Сергей просто поменяет тактику, и все»
«Думаю, есть смысл. Что за бой вообще был? Александр отбегал от него, убегал. Там не было явного доминирования или финиша. В UFC могут такое сделать. И мы будем готовы принять этот вызов. Сергей просто поменяет тактику, и все», – сказал Азизян.
Павлович проиграл Волкову судейским решением в июне 2024-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
9 комментариев
А лицо тогда Павловичу кто разбил?
Пропустил немножко)
Пропустил больше Волкова
Александр отбегал? Шaшлычник бредит явно. Волков преподал урок мастерства мешку. По сути, у Павловича кроме размохайки нет ничего, что-то, типа Нгану на минималках
Что-то Азизяна на бредовые мысли понесло, как будто в голове у него все наоборот транслируется
он Гуськову лапы держал и чутка задумался, рука ушла вниз, вот и побочные действия
UFC, свяжитесь, тут матчмейкер для вас пропадает
Волков матерый, опытный боец, который знает свои возможности и умеет использовать свое преимущество. Не факт, что во втором бою у Павловича получится лучше. У Александра достаточно опыта и навыков чтобы не пропустить нокаутирующий удар. А по очкам он Сергея скорее всего переиграет.
Последние бои Павловича доказывают обратное.
