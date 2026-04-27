Джошуа 25 июля проведет поединок с албанцем Пренгой. Энтони и Фьюри подерутся в конце года – контракт подписан
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на поединок с открытой датой, сообщает журналист Майк Коппингер. Известно, что боксеры подерутся в четвертом квартале 2026-го.
В то же время председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх написал в соцсетях: «Моим британским друзьям – это случилось. Подписано».
Также анонсирован поединок Энтони Джошуа 25 июля в Саудовской Аравии. Британец подерется с 35-летним албанцем Кристианом Пренгой (17-1).
Джошуа – в шаге от боя с Фьюри. Если только не облажается против албанского нокаутера
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
Джошуа получит самый большой гонорар в боксе за всю историю наверное
Джошуа получит самый большой гонорар в боксе за всю историю наверное
Да. Ему уже, наверно, до лампочки, проиграет он или выиграет)
А если Пренга хлопнет Джошуа?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем