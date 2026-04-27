Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»

Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой.

Артем Вахитов считает Сирила Гана фаворитом поединка с Алексом Перейрой .

«Когда я приехал в Париж, у меня были сомнения по поводу Гана. Но поработав с ним и его командой, увидев его форму, у меня поменялось мнение в обратную сторону. Я бы сказал, что шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все: скорость, выносливость, мышление, классический кикбоксинг и чувство дистанции. Остается только ментальная игра – выйти сердитым и агрессивным, тогда все получится», – сказал Вахитов.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.

