  Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»
Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»

«Когда я приехал в Париж, у меня были сомнения по поводу Гана. Но поработав с ним и его командой, увидев его форму, у меня поменялось мнение в обратную сторону. Я бы сказал, что шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все: скорость, выносливость, мышление, классический кикбоксинг и чувство дистанции. Остается только ментальная игра – выйти сердитым и агрессивным, тогда все получится», – сказал Вахитов.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
А в ментальности самый главный и минус. Он с Джонсом вышел, заранее проиграв и наложив в трусы, был зажат и пассивен. И Алекс своим взглядом, харизмой и уверенностью его просто сожрет до боя. Да, у Алекса нет борьбы, но есть прекрасная команда, огромный чемпионский опыт и непоколебимая уверенность в себе. Считаю, что как раз эти факторы и решат многое
Аспиналл не смог задавить ментально, хотя многих вынес очень быстро.
Аспинал все карьеру против середняков провел
У Гана был опыт выступлений в клетке против Нганну и Джонса
Перейра проигрывал уже не раз и победа Гана не станет сенсацией. Перейра не борец, а в бою с французом эти навыки не были бы лишними. В ударке Сирил хорош. Бой интересный, по моему мнению, Ган фаворит.
По интервью чувствуется какой-то непонятный негатив Вахитова к Перейре, будто зависть, а ведь тот молвил словечко за него перед Даной.
есть всё, кроме чемпионской менталки
Из всех соперников Перейры, Ган пожалуй самый подвижный. Многое будет зависеть от работы ног, в чем Сирил несомненно хорош. Если грамотно рвать дистанцию и не застаиваться перед соперником, избегая ненужных разменов то шансы на победу француза в этом противостоянии возрастут в разы.
Получить поединок со Спенсом - не значит, что звезда.
У Джейка Пола тоже жирные чеки, но он не является не только звездой, но и профессиональным боксёром вообще.
Если употреблять слово звезда применительно к мастерству боксёра, разумеется. И деньги здесь ни в счёт.
Гор Азизян: «Гуськов бьет рукой тяжелее Перейры. Он может вырубить одним ударом, в отличие от Алекса»
27 апреля, 08:00
UFC проведет пресс-конференцию со всеми участниками турнира в Белом доме
25 апреля, 15:25
Перейра с пузом идет за третьим поясом – уже набрал 114 кг
24 апреля, 20:20
Евгений Гончаров проведет бой с Хадисом Ибрагимовым на турнире АСА 204 в Омске
вчера, 17:44
Реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо могут перенести на середину августа
вчера, 16:44
PFL Sioux Falls: Сторли – Зендели, Феррейра – Билостенный, Рабаданов – Чижов
вчера, 16:19
Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»
вчера, 14:39
Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»
вчера, 13:30
Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»
вчера, 13:03
Шон Стрикленд: «Дана Уайт – нарциссичный социопат, больной ублюдок»
вчера, 12:15
Амедиатека покажет бой Наоя Иноуэ против Дзюнто Накатани в прямом эфире
вчера, 12:00Промо
Дмитрий Бивол: «У западных промоутеров нет желания организовать третий бой с Бетербиевым. Возможно, у Умара Назаровича есть возможность провести этот бой в России»
вчера, 11:59
Турки Аль эш-Шейх – Кроуфорду: «Мы хотим реванш с Канело»
вчера, 11:35
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
