Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»
Экс-чемпион UFC Олег Тактаров объяснил свое отношение к Иосифу Сталину.
– Кто важнее для нашей страны: Сталин или Гагарин?
– Гагарин никак не развивал нашу страну. Его просто запустили в космос, и он выполнил свою работу. Образ проводника СССР создали совершенно другие люди. Можно взять любого улыбающегося парня, который сделает что-то выдающееся, и будет второй Гагарин.
– Со Сталиным не сравнить?
– Он был руководителем. В глобальном смысле он был необходим для земной цивилизации. Справедливо сказать, что на каждого Гитлера нужен свой Сталин.
– Как вы относитесь к критике Сталина?
– Люди, которые его критикуют, должны сначала оценить свои знания и понимание исторических процессов. Не все на свете белое или черное. Сталин участвовал в борьбе за власть, так что, возможно, без него и меня сейчас в этом мире не было. ГУЛАГ же придумал маленький Израиль внутри руководства СССР: Генрих Григорьевич Ягода и Николай Иванович Ежов. Сталин наоборот боролся с этими людьми, – сказал Тактаров.
Сначала , маленькая Польша , потом маленький Израиль …
А потом пришел Николай Иванович Ежов и положил конец засилию национальных меньшинств в органах !
А дело врачей и прочих интеллигентов при Сталине?
А Пол Пот и его резня?
И все понимают. Понимают, что на родине за это уголовка. Вот такой светлый прекрасный мир Вы приводите в пример ;)
P.S. чтобы совсем глупо не выглядеть со своими нравоучениями про отношения китайцев к культурной революции погуглите "банда четырёх"
Про еврейский заговор посмеялся.
Другое дело, что исполнение этих «новаторских идей» подкачало по разным причинам.
Но тот тип государства и общества, который пытались построить в сталинском СССР, был принципиально новаторским относительно всех других в мире на тот момент.
Без него у тебя было бы больше бабушек и дедушек