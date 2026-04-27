  Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»
143

Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»

Тактаров высказал отношение к Сталину.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров объяснил свое отношение к Иосифу Сталину.

– Кто важнее для нашей страны: Сталин или Гагарин?

– Гагарин никак не развивал нашу страну. Его просто запустили в космос, и он выполнил свою работу. Образ проводника СССР создали совершенно другие люди. Можно взять любого улыбающегося парня, который сделает что-то выдающееся, и будет второй Гагарин.

– Со Сталиным не сравнить?

– Он был руководителем. В глобальном смысле он был необходим для земной цивилизации. Справедливо сказать, что на каждого Гитлера нужен свой Сталин.

– Как вы относитесь к критике Сталина?

– Люди, которые его критикуют, должны сначала оценить свои знания и понимание исторических процессов. Не все на свете белое или черное. Сталин участвовал в борьбе за власть, так что, возможно, без него и меня сейчас в этом мире не было. ГУЛАГ же придумал маленький Израиль внутри руководства СССР: Генрих Григорьевич Ягода и Николай Иванович Ежов. Сталин наоборот боролся с этими людьми, – сказал Тактаров.

Сталин боролся против Ягоды и Ежова. На нашем историческом сайте всегда можно подчерпнуть новые знания
Ответ selso99
Сталин боролся против Ягоды и Ежова. На нашем историческом сайте всегда можно подчерпнуть новые знания
Ну их ликвидировали по приказу Сталина, при этом евреем был только Ягода. Поэтому про "маленький Израиль" неоднозначно. Да и ликвидировали не сразу, а спустя годы, когда уже стало очевидно, что они мочат тысячи непричастных к контрреволюции.
Ответ Fizkultprivet
Ну их ликвидировали по приказу Сталина, при этом евреем был только Ягода. Поэтому про "маленький Израиль" неоднозначно. Да и ликвидировали не сразу, а спустя годы, когда уже стало очевидно, что они мочат тысячи непричастных к контрреволюции.
Не так все было !
Сначала , маленькая Польша , потом маленький Израиль …
А потом пришел Николай Иванович Ежов и положил конец засилию национальных меньшинств в органах !
Дайте Тактарову таблеток от тупости! Ягода с Ежовым конечно же только и виноваты, потом Берия наверное, ещё кто? А Иосиф Виссарионович просто чудный, невысокого роста, но милый и приятный человек любящий своих людей всем сердцем и душой… )))
Ответ Alex.K71
Дайте Тактарову таблеток от тупости! Ягода с Ежовым конечно же только и виноваты, потом Берия наверное, ещё кто? А Иосиф Виссарионович просто чудный, невысокого роста, но милый и приятный человек любящий своих людей всем сердцем и душой… )))
бояре плохие попались, до царя вести о перегибах не доводились
Ответ Alex.K71
Дайте Тактарову таблеток от тупости! Ягода с Ежовым конечно же только и виноваты, потом Берия наверное, ещё кто? А Иосиф Виссарионович просто чудный, невысокого роста, но милый и приятный человек любящий своих людей всем сердцем и душой… )))
Сразу вспомнил образ Бэда (ЭмоСталин)
А Мао и культурная революция тоже необходимы были для ЦИВИЛИЗАЦИИ?
А дело врачей и прочих интеллигентов при Сталине?
А Пол Пот и его резня?
Ответ Pelerin
А Мао и культурная революция тоже необходимы были для ЦИВИЛИЗАЦИИ? А дело врачей и прочих интеллигентов при Сталине? А Пол Пот и его резня?
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
Туркам про геноцид армян, китайцам про площадь Тяньаньмэнь...

И все понимают. Понимают, что на родине за это уголовка. Вот такой светлый прекрасный мир Вы приводите в пример ;)

P.S. чтобы совсем глупо не выглядеть со своими нравоучениями про отношения китайцев к культурной революции погуглите "банда четырёх"
Жаль что Тактаров не жил при Сталине. Мы бы ничего тогда и не узнали о Тактарове
Ни кому не дадим переписывать историю, добавил тактаров
Ответ Dimitrauskis_94
Ни кому не дадим переписывать историю, добавил тактаров
Да дим
А что конкретно Сталин дал земной цивилизации? Именно земной. Я понимаю, что Александр Флеминг дал земной цивилизации, или Уильям Шокли, или Карл Бенц. Какие новаторские идеи были у Сталина для земной цивилизации?
Про еврейский заговор посмеялся.
Ответ Nemiga01
А что конкретно Сталин дал земной цивилизации? Именно земной. Я понимаю, что Александр Флеминг дал земной цивилизации, или Уильям Шокли, или Карл Бенц. Какие новаторские идеи были у Сталина для земной цивилизации? Про еврейский заговор посмеялся.
Комментарий скрыт
Ответ Nemiga01
А что конкретно Сталин дал земной цивилизации? Именно земной. Я понимаю, что Александр Флеминг дал земной цивилизации, или Уильям Шокли, или Карл Бенц. Какие новаторские идеи были у Сталина для земной цивилизации? Про еврейский заговор посмеялся.
Относительно новаторской идеей было развитие марксистско-ленинской теории о построении государства нового (коммунистического) типа: тотальный коллективизм, жертвование личным во имя общего, экономическая автаркия (самодостаточность), высокий уровень социального обеспечения для того времени, высокий уровень государственного контроля за всеми сферами жизни общества и т.д.

Другое дело, что исполнение этих «новаторских идей» подкачало по разным причинам.

Но тот тип государства и общества, который пытались построить в сталинском СССР, был принципиально новаторским относительно всех других в мире на тот момент.
Угу, хорошо рассуждать, когда не жил при Сталине. Посмотрел бы я на него, если б в разгар карьеры и юности уехал в Сибирь или на Урал.
Ответ $merch
Угу, хорошо рассуждать, когда не жил при Сталине. Посмотрел бы я на него, если б в разгар карьеры и юности уехал в Сибирь или на Урал.
Такие хотят Сталина для других и исключают для себя родимых. Глупо...
Спасибо Спортсу на самом деле. Ведь без него я бы не знал насколько бесконечна человеческое невежество. Спортсмены в принципе не самые умные люди, но здесь публикуются часто самые невероятные "перлы" от наших (и не только наших) гигантов мысли. Ну конечно надо для комментариев, просмотров такую ересь сайту публиковать
"Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было"

Без него у тебя было бы больше бабушек и дедушек
В принципе конечно, если убрать любую ключевую историческую фигуру, то история пойдет иначе и многие не родятся, а родятся совсем другие. Значит ли это, что и Гитлер был необходим для земной цивилизации? Нет, конечно.
Ответ Fizkultprivet
В принципе конечно, если убрать любую ключевую историческую фигуру, то история пойдет иначе и многие не родятся, а родятся совсем другие. Значит ли это, что и Гитлер был необходим для земной цивилизации? Нет, конечно.
Вот именно, что Сталин сыграл весомую роль в том, чтобы остановить Гитлера. Так что дело не в абстрактном рождении какого-то человека, а в том что Сталин помог остановить зло. Поэтому сравнивать его с Гитлером в этом плане никак нельзя
Ответ ymuller
Вот именно, что Сталин сыграл весомую роль в том, чтобы остановить Гитлера. Так что дело не в абстрактном рождении какого-то человека, а в том что Сталин помог остановить зло. Поэтому сравнивать его с Гитлером в этом плане никак нельзя
Необходимость подразумевает, что Гитлера без Сталина не остановили бы. А это ничем не доказано. При том даже победа Гитлера не означала бы конец земной цивилизации. Советской, да. СССР мог победить и без Сталина вполне, возможно даже с меньшими потерями.
