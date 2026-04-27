Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»

Тактаров высказал отношение к Сталину.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров объяснил свое отношение к Иосифу Сталину.

– Кто важнее для нашей страны: Сталин или Гагарин?

– Гагарин никак не развивал нашу страну. Его просто запустили в космос, и он выполнил свою работу. Образ проводника СССР создали совершенно другие люди. Можно взять любого улыбающегося парня, который сделает что-то выдающееся, и будет второй Гагарин.

– Со Сталиным не сравнить?

– Он был руководителем. В глобальном смысле он был необходим для земной цивилизации. Справедливо сказать, что на каждого Гитлера нужен свой Сталин.

– Как вы относитесь к критике Сталина?

– Люди, которые его критикуют, должны сначала оценить свои знания и понимание исторических процессов. Не все на свете белое или черное. Сталин участвовал в борьбе за власть, так что, возможно, без него и меня сейчас в этом мире не было. ГУЛАГ же придумал маленький Израиль внутри руководства СССР: Генрих Григорьевич Ягода и Николай Иванович Ежов. Сталин наоборот боролся с этими людьми, – сказал Тактаров.

