  Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»
Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»

Артем Вахитов считает, что набор веса отрицательно скажется на технике Алекса Перейры.

«Алекс крупных габаритов, для него не проблема набрать вес. Но это нужно делать грамотно, с умом. По фигуре видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике. Сирил – природный тяж. Алекс начинал с 85-93 кг. Это точно не в его пользу сыграет», – сказал Вахитов.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.

Вахитов хочет попасть в UFC: «Это главная цель, если говорить об MMA. Хотели развить историю с Перейрой, стать чемпионами»

Перейра с пузом идет за третьим поясом – уже набрал 114 кг

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Пузатый Джонс задушил Гана в первом раунде, не сравниваю Джонса и Перейру, но это ММА, здесь всякое может случиться.
ты уже сравнил Джонса с перейрой, перейру и кормье отмудохает спокойно, и с кормье нельзя сравнивать даже
Боже, я наверно высказался про «лишний вес», или мозга не хватает на составление логической цепочки?
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Гончаров проведет бой с Хадисом Ибрагимовым на турнире АСА 204 в Омске
вчера, 17:44
Реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо могут перенести на середину августа
вчера, 16:44
PFL Sioux Falls: Сторли – Зендели, Феррейра – Билостенный, Рабаданов – Чижов
вчера, 16:19
Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»
вчера, 14:39
Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»
вчера, 13:30
Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»
вчера, 13:03
Шон Стрикленд: «Дана Уайт – нарциссичный социопат, больной ублюдок»
вчера, 12:15
Амедиатека покажет бой Наоя Иноуэ против Дзюнто Накатани в прямом эфире
вчера, 12:00Промо
Дмитрий Бивол: «У западных промоутеров нет желания организовать третий бой с Бетербиевым. Возможно, у Умара Назаровича есть возможность провести этот бой в России»
вчера, 11:59
Турки Аль эш-Шейх – Кроуфорду: «Мы хотим реванш с Канело»
вчера, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем