Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»
Артем Вахитов считает, что набор веса отрицательно скажется на технике Алекса Перейры.
«Алекс крупных габаритов, для него не проблема набрать вес. Но это нужно делать грамотно, с умом. По фигуре видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике. Сирил – природный тяж. Алекс начинал с 85-93 кг. Это точно не в его пользу сыграет», – сказал Вахитов.
Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Пузатый Джонс задушил Гана в первом раунде, не сравниваю Джонса и Перейру, но это ММА, здесь всякое может случиться.
ты уже сравнил Джонса с перейрой, перейру и кормье отмудохает спокойно, и с кормье нельзя сравнивать даже
Боже, я наверно высказался про «лишний вес», или мозга не хватает на составление логической цепочки?
