Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»

Вахитов считает, что набор веса отрицательно скажется на технике Перейры.

«Алекс крупных габаритов, для него не проблема набрать вес. Но это нужно делать грамотно, с умом. По фигуре видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике. Сирил – природный тяж. Алекс начинал с 85-93 кг. Это точно не в его пользу сыграет», – сказал Вахитов.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.

