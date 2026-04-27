Вахитов хочет попасть в UFC: «Это главная цель, если говорить об MMA. Хотели развить историю с Перейрой, стать чемпионами»

Вахитов хочет попасть в UFC и подраться с Перейрой.

Артем Вахитов хочет попасть в UFC и подраться с Алексом Перейрой .

«UFC – главная цель, если рассматривать MMA-промоушены. Они и PFL – высшие точки MMA. Хотели развить историю с Алексом [Перейрой], стать чемпионами. Она еще актуальна», – сказал Вахитов.

В 2022-м Вахитов победил Перейру в титульном поединке по кикбоксингу в промоушене Glory.

