  • Вахитов хочет попасть в UFC: «Это главная цель, если говорить об MMA. Хотели развить историю с Перейрой, стать чемпионами»
Вахитов хочет попасть в UFC: «Это главная цель, если говорить об MMA. Хотели развить историю с Перейрой, стать чемпионами»

Вахитов хочет попасть в UFC и подраться с Перейрой.

Артем Вахитов хочет попасть в UFC и подраться с Алексом Перейрой.

«UFC – главная цель, если рассматривать MMA-промоушены. Они и PFL – высшие точки MMA. Хотели развить историю с Алексом [Перейрой], стать чемпионами. Она еще актуальна», – сказал Вахитов.

В 2022-м Вахитов победил Перейру в титульном поединке по кикбоксингу в промоушене Glory.

Перейра с пузом идет за третьим поясом – уже набрал 114 кг

Ган тренируется с Вахитовым перед боем с Перейрой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Так он же отказался уже от контракта после победы в DWCS + рекомендации Перейры. Что-то сомневаюсь, что после этого его подпишут
Не нужно было отказываться от приглашения Перейры в UFC.
Перейра тогда убедил дать Артему шанс.
В итоге сейчас только воздуха накидывает
Артём хорош, но Алекс просто больше, особенно сейчас. Такой же большой Верхувен оказался проблемой, и это в кике. В ММА шансов против Алекса сейчас куда меньше.
Ответ lexx_sharingan
Артём хорош, но Алекс просто больше, особенно сейчас. Такой же большой Верхувен оказался проблемой, и это в кике. В ММА шансов против Алекса сейчас куда меньше.
Согласен. Но пример с Рико немного неуместен. Даже при нынешнем весе бразильца, Рико намного больше. В нем больше 80% это мышцы. Природный тяж. Собственно, если бы Рико пришел в UFC прямо сейчас, он бы без проблем уложил бы и Гана, и Перейру.
Ответ Shah Kz
Согласен. Но пример с Рико немного неуместен. Даже при нынешнем весе бразильца, Рико намного больше. В нем больше 80% это мышцы. Природный тяж. Собственно, если бы Рико пришел в UFC прямо сейчас, он бы без проблем уложил бы и Гана, и Перейру.
Так Перейра тоже очень большой, и мышц хватает, и жёсткости в ударах. Верхувен может немного больше, но в ММА он не выступал, так что не думаю, что проскочил бы их легко, особенно Гана.
Материалы по теме
UFC проведет пресс-конференцию со всеми участниками турнира в Белом доме
25 апреля, 15:25
Сергей Павлович: «Если Перейра будет чувствовать себя хорошо, то у него есть шанс поймать Гана»
24 апреля, 10:55
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
22 апреля, 12:46
