  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
5

Тренер Маддалены: «Махачев не случайно считается величайшим бойцом всех времен. Если я скажу, что Джек мог победить с первоначальным планом, люди решат, что я брежу»

«Боги ММА улыбались нам все эти десять лет, хотя так бывает не всегда. Наверное, они начали немного хмуриться, когда Джеку в первой защите достался GOAT. Борец, лучший грэпплер в этом спорте. 

Мы верим, что Маддалена может победить Ислама. Махачев доминировал, и если я буду сидеть и говорить, что Джек способен выиграть с тем же планом, вероятно, люди решат, что у меня бред. Со всем уважением к Исламу, он не случайно считается величайшим бойцом всех времен», – сказал Викерс.

Титульный поединок между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым состоялся в ночь на 16 ноября и возглавил турнир UFC 322. Махачев победил единогласным решением судей.

UFC Fight Night 275: Пратес подерется с Маддаленой, Газиев – Перичич и другие бои

Маддалена – о бое с Махачевым: «Что пошло не так? Ну, я пролежал на спине 25 минут»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Southern Cross Combat
logoUFC
logoДжек Делла Маддалена
logoMMA
logoИслам Махачев
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Осталось провести бой с настырным топором , чтобы доказать поклонникам испана - грузина, Ислам номер один!!
Ответ кот 26
В полусреднем весе на красной площади
Ответ Barry Allen_1116661979
В Кремле
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Маддалена – о бое с Пратесом: «Не думаю, что будет много танцев. Мы сразу включимся, войдем в агрессивный ритм»
25 апреля, 12:00
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
15 апреля, 12:22
Джек Делла Маддалена: «Рад, что получил бой против Пратеса. Устроим крутую рубку»
28 марта, 14:15
