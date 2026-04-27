Тренер Маддалены: «Махачев не случайно считается величайшим бойцом всех времен. Если я скажу, что Джек мог победить с первоначальным планом, люди решат, что я брежу»

Тренер Маддалены считает Махачева величайшим бойцом MMA.

«Боги ММА улыбались нам все эти десять лет, хотя так бывает не всегда. Наверное, они начали немного хмуриться, когда Джеку в первой защите достался GOAT. Борец, лучший грэпплер в этом спорте.

Мы верим, что Маддалена может победить Ислама. Махачев доминировал, и если я буду сидеть и говорить, что Джек способен выиграть с тем же планом, вероятно, люди решат, что у меня бред. Со всем уважением к Исламу, он не случайно считается величайшим бойцом всех времен», – сказал Викерс.

Титульный поединок между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым состоялся в ночь на 16 ноября и возглавил турнир UFC 322. Махачев победил единогласным решением судей.

