«Выиграю и у тебя, и у Леснара». Джонс отреагировал на слова Усмана

Джон Джонс отреагировал на слова Камару Усмана.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс отреагировал на слова Камару Усмана.

Ранее Усман заявил, что Брок Леснар победил бы Джонса в гипотетической схватке по борьбе.

«Я выиграю и у тебя, и у Брока. Причем в одну и ту же ночь», – написал в социальных сетях Джонс.

Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024-го – тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд – 28-1-0.

Брок Леснар объявил о завершении спортивной карьеры

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Yahoo! Sports
С Усманом у ДД сильно разные весовые и с ним он, наверняка, разберется, а вот с Броком было бы интересно псмотреть. Брок кабаняра и в борьбе сила имеет большое значение.
