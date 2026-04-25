«Выиграю и у тебя, и у Леснара». Джонс отреагировал на слова Усмана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс отреагировал на слова Камару Усмана .

Ранее Усман заявил , что Брок Леснар победил бы Джонса в гипотетической схватке по борьбе.

«Я выиграю и у тебя, и у Брока. Причем в одну и ту же ночь», – написал в социальных сетях Джонс.

Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024-го – тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд – 28-1-0.

