Джон Аник: «Надеюсь на чистый хаос перед боем Чимаева и Стрикленда. Хочу, чтобы охране пришлось вмешаться»

Комментатор UFC Джон Аник высказался о противостоянии между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом .

«Уверен, я не единственный, кто надеется на чистый хаос перед боем Чимаева и Стрикленда. Будь то на арене или на пресс-конференции. И речь не о том, чтобы все ограничилось бутылками в воздухе. Хочу, чтобы охране пришлось вмешаться. Хочу напряжения.

Я действительно считаю, что когда между бойцами есть накал, трение и настоящая неприязнь, это только подогревает интерес к поединку», – сказал Аник.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

