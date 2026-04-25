  • Джон Аник: «Надеюсь на чистый хаос перед боем Чимаева и Стрикленда. Хочу, чтобы охране пришлось вмешаться»
Джон Аник: «Надеюсь на чистый хаос перед боем Чимаева и Стрикленда. Хочу, чтобы охране пришлось вмешаться»

Джон Аник высказался о противостоянии между Чимаевым и Стриклендом.

Комментатор UFC Джон Аник высказался о противостоянии между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Уверен, я не единственный, кто надеется на чистый хаос перед боем Чимаева и Стрикленда. Будь то на арене или на пресс-конференции. И речь не о том, чтобы все ограничилось бутылками в воздухе. Хочу, чтобы охране пришлось вмешаться. Хочу напряжения.

Я действительно считаю, что когда между бойцами есть накал, трение и настоящая неприязнь, это только подогревает интерес к поединку», – сказал Аник.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Хамзат Чимаев: «Стердауна со Стриклендом не будет. UFC боится, что мы на него набросимся»

Джо Роган: «Чимаев дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
"на потеху публике" надо добавлять в конце таких комментариев.
этот бы - хаос, да ему в комментаторскую будку… 🤔
И не только. 😌
