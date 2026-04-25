Майкл Кьеза: не удивлюсь, если титульный шанс дадут Жеану Силве, а не Евлоеву.

Бывший боец UFC Майкл Кьеза высказался о титульной гонке в полулегком дивизионе.

«Вы удивитесь, если титульный шанс дадут Жеану Силве ? По идее, это точно должен быть Мовсар – хотя бы потому, что он непобежденный.

Но нужно учитывать и другое: насколько я знаю, Мовсару Евлоеву назначали больше 20 боев, а провел он всего примерно 10. У него пару раз был стафилококк, были травмы – какие-то вещи вне его контроля. Но часто это результат перетренированности и чрезмерных нагрузок.

Так что бой за титул должен получить Мовсар Евлоев, но я не удивлюсь, если его дадут Силве», – сказал Кьеза.

