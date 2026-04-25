29

Майкл Кьеза: «Не удивлюсь, если титульный шанс дадут Жеану Силве, а не Евлоеву»

Бывший боец UFC Майкл Кьеза высказался о титульной гонке в полулегком дивизионе.

«Вы удивитесь, если титульный шанс дадут Жеану Силве? По идее, это точно должен быть Мовсар – хотя бы потому, что он непобежденный.

Но нужно учитывать и другое: насколько я знаю, Мовсару Евлоеву назначали больше 20 боев, а провел он всего примерно 10. У него пару раз был стафилококк, были травмы – какие-то вещи вне его контроля. Но часто это результат перетренированности и чрезмерных нагрузок.

Так что бой за титул должен получить Мовсар Евлоев, но я не удивлюсь, если его дадут Силве», – сказал Кьеза.

Хорхе Масвидаль: «Если Евлоеву не дадут титульный бой, вся система UFC – фальшивое дерьмо»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoМайкл Кьеза
logoMMA
полулегкий вес
logoЖеан Силва
logoUFC
logoМовсар Евлоев
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще раз, ты просто задрот, большинству неинтересно делать так как делаешь ты.

Ахах, чувак, ты путаешь теплое с мягким и причину со следствием. Лучшие бойцы планеты стремятся попасть в UFC ровно потому что это лига медийно раскручена, ее смотрят во всем мире, знают во всем мире.
RAF ты начал смотреть потому что туда пошли известные бойцы. Если бы там выступали парни с чемпионата СКФО по вольной, ты бы знать не знал про эту лигу.

Одного Embeded, который снимают только перед турниром недостаточно. Боец обязан работать над контентом и вне турниров, если конечно хочется двигаться наверх.

UFC всегда охотнее давали шанс более громким и зрелищным бойцам. Один только Сонен чего стоит. А вы все дивитесь этому, будто подобные приколы вчера начались)
Чел, если ты не увидел в бою Махачев-Волкановски противостояния личностей, то с тобой не о чем разговаривать)

Задача UFC действительно продвинуть бойцов, но если боец доводит все бои до решения, молчит между боями, то его сложно продвигать. Бойцы должны чем-то выделяться, это их работа тоже.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
