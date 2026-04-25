Коста – о Чимаеве: «Буду ждать его в полутяжелом весе с распростертыми объятиями. Для него бой закончится очень плохо»
Боец полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста заявил, что заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Я просто надеюсь, что Чимаев поднимется в полутяжелый вес. Я буду ждать его с распростертыми объятиями. В полутяжелом весе я настоящий монстр. Мне не нужно гонять вес и жертвовать мышцами, чтобы уложиться в лимит.
Теперь у меня полная мощь, вся сила секретного сока. Для него этот бой закончится очень плохо», – сказал Коста.
В главном карде турнира UFC 327 Коста досрочно победил Азамата Мурзаканова.
Коста – о поражении Прохазки в бою с Ульбергом: «Никакого милосердия там не было. Иржи до последнего бил по ногам»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
3 комментария
Будешь пол вытирать все раунды.
Сок не сок,но Паоло дышал через не могу уже во втором раунде.
Чимаев тоже дышит плохо, но фаворит в их поединке
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем