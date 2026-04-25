Коста – о Чимаеве: «Буду ждать его в полутяжелом весе с распростертыми объятиями. Для него бой закончится очень плохо»

Пауло Коста: буду ждать Чимаева в полутяжелом весе с распростертыми объятиями.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста заявил, что заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым .

«Я просто надеюсь, что Чимаев поднимется в полутяжелый вес. Я буду ждать его с распростертыми объятиями. В полутяжелом весе я настоящий монстр. Мне не нужно гонять вес и жертвовать мышцами, чтобы уложиться в лимит.

Теперь у меня полная мощь, вся сила секретного сока. Для него этот бой закончится очень плохо», – сказал Коста.

В главном карде турнира UFC 327 Коста досрочно победил Азамата Мурзаканова.

