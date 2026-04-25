  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
3

Коста – о Чимаеве: «Буду ждать его в полутяжелом весе с распростертыми объятиями. Для него бой закончится очень плохо»

Боец полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста заявил, что заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Я просто надеюсь, что Чимаев поднимется в полутяжелый вес. Я буду ждать его с распростертыми объятиями. В полутяжелом весе я настоящий монстр. Мне не нужно гонять вес и жертвовать мышцами, чтобы уложиться в лимит.

Теперь у меня полная мощь, вся сила секретного сока. Для него этот бой закончится очень плохо», – сказал Коста.

В главном карде турнира UFC 327 Коста досрочно победил Азамата Мурзаканова.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
полутяжелый вес (MMA)
Пауло Коста
MMA
UFC
Хамзат Чимаев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Будешь пол вытирать все раунды.
Сок не сок,но Паоло дышал через не могу уже во втором раунде.
Ответ Арни Терминатор
Сок не сок,но Паоло дышал через не могу уже во втором раунде.
Чимаев тоже дышит плохо, но фаворит в их поединке
Читайте новости бокса в любимой соцсети
