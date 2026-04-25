Боец UFC Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком
Боец полусреднего дивизиона UFC Тим Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком.
Инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Минс был освобожден в пятницу под обязательство о явке.
По данным полиции, его 17-летняя дочь сообщила о конфликте, который произошел во время ссоры из-за домашних обязанностей. Как утверждается, Минс ударил ее головой, а затем схватил за горло. Также в отчете говорится, что он бросил в нее картофелину и ударил кулаком по голове.
Минсу 42 года. Он выступает в UFC с 2012 года. На его счету 15 побед и 14 поражений в промоушене.
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
16-14
Апелляцию подали. Не все так однозначно.
Ещё успеет в детдом сдать
Избил кого-то из дивизиона мухачей?
Ударил дочь с головы? Ну и тип...
