Боец UFC Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком

Боец полусреднего дивизиона UFC Тим Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Минс был освобожден в пятницу под обязательство о явке.

По данным полиции, его 17-летняя дочь сообщила о конфликте, который произошел во время ссоры из-за домашних обязанностей. Как утверждается, Минс ударил ее головой, а затем схватил за горло. Также в отчете говорится, что он бросил в нее картофелину и ударил кулаком по голове.

Минсу 42 года. Он выступает в UFC с 2012 года. На его счету 15 побед и 14 поражений в промоушене.

