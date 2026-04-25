Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок 26 июля в Австралии (Рафаэл)

Боксерский поединок между Тимофеем Цзю и Эрролом Спенсом состоится 26 июля в Австралии.
Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэл.
Цзю в последний раз дрался в начале апреля, когда победил Дениса Нуржу. Спенс не выступал с июля 2023-го, когда досрочно уступил Теренсу Кроуфорду.
Ранее стало известно, что Цзю второй раз за год сменил тренерскую команду. Его новым тренером стал бывший чемпион мира Джефф Фенеч.
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Дэна Рафаэла
Минус один Цзю 😁
Спенс должен легко забирать, если совсем не заржавел за три года простоя
Да, если он не совсем сдал, то должен выиграть
Спенс крупнее, сильнее, техничнее и опытнее. Не знаю на что Тим рассчитывает.
Три года простоя это очень много, думаю тут не без шансов для Цзю
Последний шанс для Тима на прорыв в карьере, по сути. Многое было потеряно, но бой с таким большим именем как Спенс - в ситуации Цзю это подарок судьбы. Другое дело, что подарком еще надо суметь воспользоваться
Опять австралийца отлупят😄
