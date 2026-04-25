Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок 26 июля в Австралии (Рафаэл)

Боксерский поединок между Тимофеем Цзю и Эрролом Спенсом состоится 26 июля в Австралии.

Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэл.

Цзю в последний раз дрался в начале апреля, когда победил Дениса Нуржу. Спенс не выступал с июля 2023-го, когда досрочно уступил Теренсу Кроуфорду.

Ранее стало известно, что Цзю второй раз за год сменил тренерскую команду. Его новым тренером стал бывший чемпион мира Джефф Фенеч.

