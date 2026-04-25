Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»

Ислам Махачев ответил Иэну Гэрри.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на слова Иэна Гэрри .

Ранее Гэрри обвинил Махачева в избегании боя: «Я готов встретиться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса».

«Не волнуйся о моих травмах. Я готов в любое время. Жду контракт», – написал в социальных сетях Махачев.

Махачев выложил фото с двумя поясами: «Июль?»

