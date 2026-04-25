Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»
Ислам Махачев ответил Иэну Гэрри.
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на слова Иэна Гэрри.
Ранее Гэрри обвинил Махачева в избегании боя: «Я готов встретиться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса».
«Не волнуйся о моих травмах. Я готов в любое время. Жду контракт», – написал в социальных сетях Махачев.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Ислама Махачева
9 комментариев
Ну вот и все Гэрри , заказывай саркофаг !
Спокойная риторика чемпиона!
Топурия - вот настоящий чемпион!
