Джо Роган: «Чимаев дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге»

Джо Роган высказался о Хамзате Чимаеве.

«Если искать аргументы против Хамзата, я бы сказал, что он дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге. Они не топовые борцы. Единственным соперником с действительно высоким уровнем грэпплинга, который создал ему проблемы, был Камару Усман .

Усман принял тот бой на коротком уведомлении в весе до 84 кг, и в третьем раунде он уже выигрывал. Это был бы очень интересный поединок, если бы он проходил в формате пяти раундов. И если бы у Камару был полноценный лагерь подготовки», – сказал Роган.

Поединок между Чимаевым и Усманом состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби. Чимаев победил решением большинства судей.

