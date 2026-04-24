Джо Роган: «Чимаев дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге»

Комментатор UFC Джо Роган высказался о Хамзате Чимаеве.

«Если искать аргументы против Хамзата, я бы сказал, что он дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге. Они не топовые борцы. Единственным соперником с действительно высоким уровнем грэпплинга, который создал ему проблемы, был Камару Усман.

Усман принял тот бой на коротком уведомлении в весе до 84 кг, и в третьем раунде он уже выигрывал. Это был бы очень интересный поединок, если бы он проходил в формате пяти раундов. И если бы у Камару был полноценный лагерь подготовки», – сказал Роган.

Поединок между Чимаевым и Усманом состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби. Чимаев победил решением большинства судей.

Хамзат Чимаев: «Стердауна со Стриклендом не будет. UFC боится, что мы на него набросимся»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Но не Хамзата же ответственность за отсутствие такой базы у соперников?))) Он бьет всех, кого перед ним поставили в клетке
Все говорят про то, что Усман был на коротком уведомлении, но ведь и Чимаев готовился к Пауло Косте. Большая разница
Ответ UnDeaD_SoLDieR
Ключевое здесь «готовился». Поэтому в любом случае был в более выгодном положении)
Ну и 84кг это непривычный для Камару вес.

Хотя Хамзат в любом случае молодец.
Ответ Александр Степанов
настолько непривычный, что его акк в инсте называется usman_84kg
ёпте, кто посмел - обнулить хайп «борза»..? 🧐😜
Камару дал настоящий бой Хамзату согласен, будь полный лагерь и 5 раундов, как бы всё прошло неизвестно - согласен. Но ведь проблемы Чимаеву Усман создал в стойке, в партере он просто его уничтожал. Борьба у Хамзата действительно на высоком уровне, это надо признать. Хамзата может выиграть только сильный ударник, с хорошей защитой, но никак не борец или хороший греплер, если это только греплер не уровня Махачева, но таких в юфс в больших весах нет
Ответ Горец Юнайтед
После увольнения Альмейды нет, а так Альмейда легко мог спуститься в полутяжелый, он не природный тяжеловес.
Ответ Fizkultprivet
Алмейда ещё тот фрукт. Вообще не знаю, зачем он пошел с самого начала в тяжи, мог бы на категорию ниже за пояс смело драться. Вообще такое ощущение, как будто бои для него просто средство заработка, он выходит на них как на тренировку. Слишком добрый мужик
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Ислам пояс с бою с Оливейрой получил, а не с Яквинтой. Чот путаешь.
Да все понимают что это надутый для хайпа персонаж
Лысый как обычно пьяный интервью раздает..
Думаю Чимаев времен его боев с Бернсом и Усманом и сегодняшний Чимаев это два разных бойца. И решающий аргумент между этими сравнениями это его теперешний подход к тренировкам и его в разы увеличеный бензобак . Если раньше он выходил на бой перетренированный и выдыхался за 1-2 раунда , то теперь он показал что может конкурировать все пять раундов особо не сбавляя темпа . В его случае , с нынешнем кардио он показал бы другой бой и с Усманом и Бернсом . Поэтому эти сравнения сейчас уже неактуальны .
