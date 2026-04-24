Камару Усман: «Леснар победил бы Джона Джонса в борцовском поединке»
Камару Усман: Леснар победил бы Джона Джонса в борцовском поединке.
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о гипотетической схватке между Броком Леснаром и Джоном Джонсом.
«Если бы мне пришлось выбирать победителя, я бы поставил на Брока Леснара. Чисто из-за габаритов. Он умеет держать стойку – именно поэтому он доминировал еще в колледже.
Да, я выберу Брока, хотя Джон, вероятно, был бы более активным в атаке. Но мне сложно представить, как с его размахом рук можно эффективно проходить в ноги такому крупному сопернику, как Леснар», – сказал Усман.
Ранее 48-летний Леснар объявил о завершении спортивной карьеры.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
6 комментариев
Нет, Джонс в борьбе - это олимпийский уровень. Никто никогда не борол Кормье как он.
Нет, Джонс в борьбе - это олимпийский уровень. Никто никогда не борол Кормье как он.
Люди до сих пор не знают кто такой Джонс. Просто какой то чувак который всем проиграл и всех боялся.
Нет, Джонс в борьбе - это олимпийский уровень. Никто никогда не борол Кормье как он.
Борьба и борьба в мма это разные вещи
Спорно. ДД умел удивлять. С тем же ДК - с борцом олимпийской сборной, Джонс смотрелся лучше соперника.
Спорно. ДД умел удивлять. С тем же ДК - с борцом олимпийской сборной, Джонс смотрелся лучше соперника.
Так эта борьба в мма, тут немного все иначе, чем чисто в борцовском поединке
