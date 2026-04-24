Камару Усман: Леснар победил бы Джона Джонса в борцовском поединке.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о гипотетической схватке между Броком Леснаром и Джоном Джонсом .

«Если бы мне пришлось выбирать победителя, я бы поставил на Брока Леснара. Чисто из-за габаритов. Он умеет держать стойку – именно поэтому он доминировал еще в колледже.

Да, я выберу Брока, хотя Джон, вероятно, был бы более активным в атаке. Но мне сложно представить, как с его размахом рук можно эффективно проходить в ноги такому крупному сопернику, как Леснар», – сказал Усман.

Ранее 48-летний Леснар объявил о завершении спортивной карьеры.

