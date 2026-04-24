  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Взвешивание перед UFC Fight Night 274: Стерлинг тяжелее Залала, Дюмонт и Эдвардс показали одинаковый вес
0

Взвешивание перед UFC Fight Night 274: Стерлинг тяжелее Залала, Дюмонт и Эдвардс показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 274. Ивент состоится в ночь на 26 апреля – его возглавит поединок в полулегком весе между Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.

Результаты взвешивания:

  • Алджамейн Стерлинг (66,2 кг) – Юссеф Залал (66 кг);

  • Норма Дюмонт (61,5 кг) – Джозелин Эдвардс (61,5 кг);

  • Рафа Гарсия (70,3 кг) – Александр Эрнандес (70,5 кг);

  • Дэйви Грант (61,5 кг) – Адриан Луна Мартинетти (61,5 кг);

  • Монтел Джексон (61,7 кг) – Раони Барселос (61,5 кг);

  • Маркус Бучеча (114,5 кг) – Райан Спэнн (119,7 кг).

Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC Fight Night
logoАлджамейн Стерлинг
Александр Эрнандес
logoРайан Спэнн
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
