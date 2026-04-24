Взвешивание перед UFC Fight Night 274: Стерлинг тяжелее Залала, Дюмонт и Эдвардс показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 274. Ивент состоится в ночь на 26 апреля – его возглавит поединок в полулегком весе между Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.
Результаты взвешивания:
Алджамейн Стерлинг (66,2 кг) – Юссеф Залал (66 кг);
Норма Дюмонт (61,5 кг) – Джозелин Эдвардс (61,5 кг);
Рафа Гарсия (70,3 кг) – Александр Эрнандес (70,5 кг);
Дэйви Грант (61,5 кг) – Адриан Луна Мартинетти (61,5 кг);
Монтел Джексон (61,7 кг) – Раони Барселос (61,5 кг);
Маркус Бучеча (114,5 кг) – Райан Спэнн (119,7 кг).
Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
