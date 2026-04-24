Взвешивание перед UFC Fight Night 274: Стерлинг тяжелее Залала, Дюмонт и Эдвардс показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 274 . Ивент состоится в ночь на 26 апреля – его возглавит поединок в полулегком весе между Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.

Результаты взвешивания:

Алджамейн Стерлинг (66,2 кг) – Юссеф Залал (66 кг);

Норма Дюмонт (61,5 кг) – Джозелин Эдвардс (61,5 кг);

Рафа Гарсия (70,3 кг) – Александр Эрнандес (70,5 кг);

Дэйви Грант (61,5 кг) – Адриан Луна Мартинетти (61,5 кг);

Монтел Джексон (61,7 кг) – Раони Барселос (61,5 кг);

Маркус Бучеча (114,5 кг) – Райан Спэнн (119,7 кг).

Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»