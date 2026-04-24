Коста – о поражении Прохазки в бою с Ульбергом: «Никакого милосердия там не было. Иржи до последнего бил по ногам»

Пауло Коста высказался о поражении Прохазки в бою с Ульбергом.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста высказался о поражении Иржи Прохазки в поединке с Карлосом Ульбергом .

Напомним, Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.

«Когда Иржи увидел, что соперник травмирован, он начал вести себя иначе – показывать на центр октагона и все такое. Он не отнесся к бою с той серьезностью, которая была необходима.

Никакого милосердия там не было. Иржи выбрал не то слово, чтобы описать ситуацию, потому что до последнего продолжал бить по ногам. Он просто слишком поверил в себя – и пропустил удар», – сказал Коста.

