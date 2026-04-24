  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
4

Коста – о поражении Прохазки в бою с Ульбергом: «Никакого милосердия там не было. Иржи до последнего бил по ногам»

Пауло Коста высказался о поражении Прохазки в бою с Ульбергом.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста высказался о поражении Иржи Прохазки в поединке с Карлосом Ульбергом.

Напомним, Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.

«Когда Иржи увидел, что соперник травмирован, он начал вести себя иначе – показывать на центр октагона и все такое. Он не отнесся к бою с той серьезностью, которая была необходима.

Никакого милосердия там не было. Иржи выбрал не то слово, чтобы описать ситуацию, потому что до последнего продолжал бить по ногам. Он просто слишком поверил в себя – и пропустил удар», – сказал Коста.

«Мне стало его жалко». Кажется, глупее Прохазки пояс UFC еще не проигрывали

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
logoИржи Прохазка
logoКарлос Ульберг
logoПауло Коста
logoMMA
logoUFC
полутяжелый вес (MMA)
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я тоже так увидел. Начал обезъянничать и пропустил, ничего более. Не милосердие, а непрофессионализм.
Истина где-то посередине. Прохазка действительно в течение некоторого времени продолжил бить по ногам после того, как у Ульберга появились первые признаки травмы. Но потом он перестал это делать и решил добить противника ударами в голову. Но сделал это в своём стиле - с опущенным руками, за что и поплатился. При этом Прохазка вполне мог продолжить бой на дистанции, используя исключительно удары по ногам новозеландца. И конечно победил бы.

То есть правы и те, кто говорит, что Прохазка продолжил бить по ногам травмированного противника, а проиграл из-за расслабленности, и те, кто говорит, что Прохазка пожалел Ульберга. Точка зрения зависит от отношения к чеху.
Верно сказано. Он поднимал руки, призывая к кулачному бою, а затем пробивал лоу-кики. Очень коварный чех.
Согласен с Костой
Читайте новости бокса в любимой соцсети
