Тай Туиваса подерется с Луи Сазерлендом на турнире UFC в Перте.

Поединок в тяжелом весе между Таем Туивасой и Луи Сазерлендом состоится на турнире серии UFC Fight Night в Австралии.

Ивент пройдет 2 мая в Перте.

Туиваса (14-9) в последний раз дрался в январе, когда уступил Таллисону Тейшейре. Он идет на серии из шести поражений.

Сазерленд (10-5) в марте проиграл нокаутом Брандо Перичичу.

