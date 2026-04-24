Тай Туиваса подерется с Луи Сазерлендом на турнире UFC в Перте
Поединок в тяжелом весе между Таем Туивасой и Луи Сазерлендом состоится на турнире серии UFC Fight Night в Австралии.
Ивент пройдет 2 мая в Перте.
Туиваса (14-9) в последний раз дрался в январе, когда уступил Таллисону Тейшейре. Он идет на серии из шести поражений.
Сазерленд (10-5) в марте проиграл нокаутом Брандо Перичичу.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем