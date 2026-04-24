Хамзат Чимаев: «Стердауна со Стриклендом не будет. UFC боится, что мы на него набросимся»

Хамзат Чимаев объяснил, почему не проведет битву взглядов с Шоном Стриклендом.

«Дана Уайт сказал, что никакого стердауна со Стриклендом не будет. Они боятся, что мы на него набросимся. У него все равно нет друзей – только один тренер. Если мы на него пойдем, он просто убежит», – сказал Чимаев.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

