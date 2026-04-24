21

Хамзат Чимаев: «Стердауна со Стриклендом не будет. UFC боится, что мы на него набросимся»

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев объяснил, почему не проведет битву взглядов с Шоном Стриклендом.

«Дана Уайт сказал, что никакого стердауна со Стриклендом не будет. Они боятся, что мы на него набросимся. У него все равно нет друзей – только один тренер. Если мы на него пойдем, он просто убежит», – сказал Чимаев.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Царукян – о конфликте Стрикленда и Чимаева: «Если хотели бы разобраться по-уличному, давно бы это сделали. С такими людьми, как Шон, на улице не решаются вопросы»

Люк Рокхолд: «Хочу, чтобы Чимаев разобрался со Стриклендом. Хамзат – отличный парень, а Шон – кусок дерьма»

Ответ Петр Р.
"Мы" )))
Классика же) приходи на стердаун один, мы тоже одни придем) повторится судьба дэниса, тогда «мы» тоже на одного набросились)
Ответ Суслик Агарян
Да, ведь Хабиб так опасался дилдо пениса) а Хамзат ведь тааак боится Шона
не, ну классическая
ты один и мы одни )
а вообще, то бой конечно уже классно раскручен
лысый может быть доволен
только вот если одна сторона понимает, что это просто бизнес, то вторые "мы" - не факт
Ответ Vadim Vadim_1116553755
не, ну классическая ты один и мы одни ) а вообще, то бой конечно уже классно раскручен лысый может быть доволен только вот если одна сторона понимает, что это просто бизнес, то вторые "мы" - не факт
Это они про "бизнес" вспоминает когда понимают ,что бой(война)пригран.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Сидят колхозники с зарплатой в 100.000 максимум и осуждают милиардеров.
Идите умойтесь. Позвоните близким, займите 5000 на бензин, надеюсь на 92
И успокойтесь. Пендосы
Стрикленду надо пушку с собой брать
Ответ Header
Пусть не берёт, они свою возьмут.
Стрикленду достаточно было просто явиться на стердаун в форме ЦАХАЛ и всё, у него бы не было оппонента.
Ох уж эти героические "мы".
После таких выражений типа "мы", хочется пожелать победы Стрикленду.
С ка🤡!!! Кто - «мы»???🥴🥴😅
Это - Битва взглядов. 🤷‍♂️
Стердаун (staredown) перед боем — это дуэль взглядов, при которой соперники в единоборствах (бокс, ММА) стоят лицо к лицу, пристально глядя друг другу в глаза. 👀
Кто - «мы»??? Где - «мы»???
Клоуны 🤡. 🤦‍♂️🤷‍♂️
Самую интересную часть боя и ту отменили
