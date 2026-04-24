Хамзат Чимаев: «Стердауна со Стриклендом не будет. UFC боится, что мы на него набросимся»
Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев объяснил, почему не проведет битву взглядов с Шоном Стриклендом.
«Дана Уайт сказал, что никакого стердауна со Стриклендом не будет. Они боятся, что мы на него набросимся. У него все равно нет друзей – только один тренер. Если мы на него пойдем, он просто убежит», – сказал Чимаев.
Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Home of Fight
ты один и мы одни )
а вообще, то бой конечно уже классно раскручен
лысый может быть доволен
только вот если одна сторона понимает, что это просто бизнес, то вторые "мы" - не факт
Идите умойтесь. Позвоните близким, займите 5000 на бензин, надеюсь на 92
И успокойтесь. Пендосы
Это - Битва взглядов. 🤷♂️
Стердаун (staredown) перед боем — это дуэль взглядов, при которой соперники в единоборствах (бокс, ММА) стоят лицо к лицу, пристально глядя друг другу в глаза. 👀
Кто - «мы»??? Где - «мы»???
Клоуны 🤡. 🤦♂️🤷♂️