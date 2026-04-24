Иэн Гэрри обратился к Махачеву: «Мы все ждем тебя, принцесса»

Боец полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри обратился к чемпиону промоушена Исламу Махачеву.
«Сначала ты говоришь, что у тебя травма руки. Потом Дана Уайт заявляет, что ты вернешься в августе, а ты говоришь про июль. Я готов встретиться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса», – написал в социальных сетях Гэрри.
Ранее Махачев намекнул на возвращение в июле, опубликовав фото с двумя поясами.
Гэрри – Махачеву: «Значит, твоя рука в порядке? Больше никаких оправданий, увидимся в августе»
Опубликовано: Артем Шашура
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Если только также как и в октагоне - сядет на велик