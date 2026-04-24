Иэн Гэрри обратился к Махачеву: «Мы все ждем тебя, принцесса»

Иэн Гэрри обратился к Исламу Махачеву.

Боец полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри обратился к чемпиону промоушена Исламу Махачеву .

«Сначала ты говоришь, что у тебя травма руки. Потом Дана Уайт заявляет, что ты вернешься в августе, а ты говоришь про июль. Я готов встретиться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса», – написал в социальных сетях Гэрри.

Ранее Махачев намекнул на возвращение в июле, опубликовав фото с двумя поясами.

