UFC Fight Night 274: Стерлинг победил Залала, Дюмонт проиграла Эдвардс и другие бои

В ночь на 26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 274. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Алджамейном Стерлингом (26-5) и Юссефом Залалом (18-6-1). Стерлинг победил единогласным решением судей (49-45 – трижды).

В соглавном событии Норма Дюмонт (13-3) проиграла судейским решением (28-29, 28-29, 27-30) Джозелин Эдвардс (18-6).

Другие бои турнира:

  • Рафа Гарсия (19-4) победил Александра Эрнандеса (18-9) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

  • Дэйви Грант (16-8) победил Адриан Луна Мартинетти (17-2) единогласным решением судей (29-28 – трижды);

  • Монтел Джексон (15-4) проиграл Раони Барселосу (22-5) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29);

  • Маркус Бучеча (5-3-1) проиграл Райану Спэнн (24-11) нокаутом во втором раунде.

Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Видно, что марокканец не тянет. Стерлинг всё же выше классом.
Разница видна в подготовке , но все 5 раундов пролежать на канвасе , не то чего ждут от боя вечера .
Там хоть были очевидные активность и движ и стойка. Не как некоторые реально 5 раундов лежат сверху без движения😄
Unylaya fight night segodnya
грант - мартинелли
джексон - барселос

это унылые бои или "ищу нокауты и хныкаю если нет"?)
У Стерлинга руки подушки, столько ударова а на лице мароканца не следа)
Залал конечно груша 😆
Унылые бои, да еще и Стерлинг в финале...
Надежда на Залала
Стерлинг устроил декласс и показал, что в этой игре есть уровни.
Ожидаемо разный уровень
