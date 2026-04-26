UFC Fight Night 274: Стерлинг победил Залала, Дюмонт проиграла Эдвардс и другие бои

В ночь на 26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 274 . В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Алджамейном Стерлингом (26-5) и Юссефом Залалом (18-6-1). Стерлинг победил единогласным решением судей (49-45 – трижды).

В соглавном событии Норма Дюмонт (13-3) проиграла судейским решением (28-29, 28-29, 27-30) Джозелин Эдвардс (18-6).

Другие бои турнира:

Рафа Гарсия (19-4) победил Александра Эрнандеса (18-9) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Дэйви Грант (16-8) победил Адриан Луна Мартинетти (17-2) единогласным решением судей (29-28 – трижды);

Монтел Джексон (15-4) проиграл Раони Барселосу (22-5) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29);

Маркус Бучеча (5-3-1) проиграл Райану Спэнн (24-11) нокаутом во втором раунде.

Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»