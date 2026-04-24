  • Сергей Павлович: «Если Перейра будет чувствовать себя хорошо, то у него есть шанс поймать Гана»
Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя между Перейрой и Ганом.

Боец тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.

«Интересно будет. 50 на 50. Посмотрим, как будет себя чувствовать Перейра в тяжелом весе. Ган достаточно техничный, подвижный. Это его вес, он все знает. А вот Перейра... Мы видели, что он тяжелобьющий, но он дрался в полутяжелом весе. Как он будет в тяжах драться – вот это будет интересно.

Если будет себя чувствовать хорошо и так же остро чувствовать дистанцию, то у него есть шанс поймать Гана. Если будет тяжеловатым, то Ган может его просто по баллам переиграть», – сказал Павлович.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона в главном событии турнира UFC в Белом доме.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
60 на 40 в пользу Гана я бы оценил.
Ну, Джонс Гана даже не почувствовал, хотя тоже раньше был полутяжом. Как показывает практика, хороший полутяж или средневес может проходить топ бойцов тяжей (Джонс и Ган, Емельяненко и Хендерсон в пример)
Джонс за счёт грепплинга быстро удосрочил Гана. Перейра не грепплер, тут будет бой ударников.
