Сергей Павлович: «Если Перейра будет чувствовать себя хорошо, то у него есть шанс поймать Гана»

Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя между Перейрой и Ганом.

Боец тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович поделился ожиданиями от боя между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом .

«Интересно будет. 50 на 50. Посмотрим, как будет себя чувствовать Перейра в тяжелом весе. Ган достаточно техничный, подвижный. Это его вес, он все знает. А вот Перейра... Мы видели, что он тяжелобьющий, но он дрался в полутяжелом весе. Как он будет в тяжах драться – вот это будет интересно.

Если будет себя чувствовать хорошо и так же остро чувствовать дистанцию, то у него есть шанс поймать Гана. Если будет тяжеловатым, то Ган может его просто по баллам переиграть», – сказал Павлович.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона в главном событии турнира UFC в Белом доме.

