  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC: «Сколько она зарабатывала, когда была олимпийской чемпионкой?»
12

Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC: «Сколько она зарабатывала, когда была олимпийской чемпионкой?»

Хамзат Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC.

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев осудил Ронду Раузи за критику промоушена.

Ранее Раузи обвинила UFC в низких гонорарах и заявила, что организация превратилась в «одно из худших мест для бойцов».

«Без UFC не было бы никакой Ронды Роузи. Мне не нравится то, что она сказала.

Платят там хорошо или нет – какая разница? Когда она была олимпийской чемпионкой, сколько она тогда зарабатывала?» – сказал Чимаев.

Раузи – Харрисон: «Ей платят меньше, чем мне 10 лет назад. Даже Пэдди Пимблетт популярнее этой сучки»

Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»

Источник: Championship Rounds
logoUFC
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoРонда Раузи
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вообще женские бои, как таковые, раскрутила именно Раузи
так что тут спорный вопрос, кто кому дал больше, юфс ей или она для юфс
поэтому за бабло конкретно она может спрашивать с лысого
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Разве кто-то сейчас смотрит женские бои ?
Ответ Abu Ibrahim
Ну тем не менее женские бои в UFC есть и убирать их оттуда никто не собирается.
Дана Уайт говорил, что в UFC не будут выступать женщины, а потом увидев как Ронда в Strikeforce стала звездой быстро поменял свое мнение.
Так что да, Ронда права.
Она всё правильно говорит, а Чимаев как лизоблюд Даны..
В 2019 только 16% дохода ЮФС пошла на гонорары бойцам. Не думаю что с того времени ситуация сильно изменилась...
Ответ klimkamnev
В 2019 только 16% дохода ЮФС пошла на гонорары бойцам. Не думаю что с того времени ситуация сильно изменилась...
Ну это довольно приличный процент выплат, на уровне таких компаний.
Я, если честно, не понимаю всех этих воплей насчет низкой оплаты. Новичкам платят по меркам новичков в единоборствах невероятные деньги: 15 за выход, 15 за победу + 5 спонсорские. Недавно еще повысили бонусы до 100 тысяч. Выходи, дерись красочно и забирай свой большой гонорар, даже если ты ноунейм, все просто. В боксе, который почему-то всегда приводят в пример, в ранних прелимах условного события Усик-Фьюри, бойцы дай бог 5 тысяч получат и все. Как в таких условиях развиваться? Только сидеть у кого-то на шее, кто поверил в тебя и готов вкладываться персонально.

В какой ещё бойцовской организации спортсменам дозволено совершенно бесплатно посещать залы UFC PI в разных странах? Бесплатные тренировки, питание, физиотерапевты и т.д. А самое важное, что многие упускают — это доступ к гигантской медиаплатформе, который каждый боец получает при подписании контракта. Рост твоей личной аудитории = привлечение личных спонсоров и увеличение заработка. Просто кто-то пользуется этим, а кому-то проще поныть о маленькой зп.

Для новичков, повторюсь, не существует лучше организации, чем ЮФС. Если ты там не развился хотя бы в спортивном плане, учитывая все вышеперечисленное, значит, ты просто не тянешь этот уровень
Ответ ML26
В американских лигах 50% уходит игрокам
А тут 16, это же крохи
Во-первых она никогда не была олимпийской чемпионкой, и это важно. А во-вторых, у нее нет щедрого друга Рамзана.
Без бойцов не было бы UFC, если бойцы не выйдут на работу , UFC - банкрот.
Ответ KASTALOMMM
Проблема в этой логике в том, что очередь из потенциальных бойцов можно по экватору выстроить
Вообще нельзя платить много бойцам, а то они получат лямы , а после начинают качать права. А раньше бойцы выступали часто и без гонора. Большие деньги отбивают желание выступать часто и долго.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
30 главных людей в истории UFC
26 апреля, 06:00
Хамзат Чимаев: «Жду любого олимпийского чемпиона по борьбе на спарринги. Если он выживет, дам ему $200 тысяч»
20 апреля, 07:20
Валентина Шевченко: «Раузи против Карано – это как противостояние iPhone 6 и iPhone 3GS. Отличные винтажные модели»
17 апреля, 11:55
Рекомендуем
Главные новости
Анонсирована UFC 6, релиз – 19 июня. Холлоуэй и Перейра – на обложке
вчера, 19:33Игры
UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
вчера, 18:52
Иржи Прохазка: «Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь. Соперник? Прямо сейчас два варианта – Коста и Анкалаев»
вчера, 18:14
Джошуа подтвердил, что подписал контракт на несколько боев
вчера, 16:14
Азизян считает, что UFC нужно устроить реванш Павловича и Волкова: «Что за бой вообще был? Александр убегал. Сергей просто поменяет тактику, и все»
вчера, 16:00
Джошуа 25 июля проведет поединок с албанцем Пренгой. Энтони и Фьюри подерутся в конце года – контракт подписан
вчера, 13:39
UFC анонсировали турнир в Белграде 1 августа
вчера, 13:26Фото
Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»
вчера, 12:39
Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»
вчера, 10:22
Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»
вчера, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем