Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC: «Сколько она зарабатывала, когда была олимпийской чемпионкой?»

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев осудил Ронду Раузи за критику промоушена.
Ранее Раузи обвинила UFC в низких гонорарах и заявила, что организация превратилась в «одно из худших мест для бойцов».
«Без UFC не было бы никакой Ронды Роузи. Мне не нравится то, что она сказала.
Платят там хорошо или нет – какая разница? Когда она была олимпийской чемпионкой, сколько она тогда зарабатывала?» – сказал Чимаев.
Раузи – Харрисон: «Ей платят меньше, чем мне 10 лет назад. Даже Пэдди Пимблетт популярнее этой сучки»
Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
Источник: Championship Rounds
так что тут спорный вопрос, кто кому дал больше, юфс ей или она для юфс
поэтому за бабло конкретно она может спрашивать с лысого
Дана Уайт говорил, что в UFC не будут выступать женщины, а потом увидев как Ронда в Strikeforce стала звездой быстро поменял свое мнение.
Так что да, Ронда права.
В 2019 только 16% дохода ЮФС пошла на гонорары бойцам. Не думаю что с того времени ситуация сильно изменилась...
Я, если честно, не понимаю всех этих воплей насчет низкой оплаты. Новичкам платят по меркам новичков в единоборствах невероятные деньги: 15 за выход, 15 за победу + 5 спонсорские. Недавно еще повысили бонусы до 100 тысяч. Выходи, дерись красочно и забирай свой большой гонорар, даже если ты ноунейм, все просто. В боксе, который почему-то всегда приводят в пример, в ранних прелимах условного события Усик-Фьюри, бойцы дай бог 5 тысяч получат и все. Как в таких условиях развиваться? Только сидеть у кого-то на шее, кто поверил в тебя и готов вкладываться персонально.
В какой ещё бойцовской организации спортсменам дозволено совершенно бесплатно посещать залы UFC PI в разных странах? Бесплатные тренировки, питание, физиотерапевты и т.д. А самое важное, что многие упускают — это доступ к гигантской медиаплатформе, который каждый боец получает при подписании контракта. Рост твоей личной аудитории = привлечение личных спонсоров и увеличение заработка. Просто кто-то пользуется этим, а кому-то проще поныть о маленькой зп.
Для новичков, повторюсь, не существует лучше организации, чем ЮФС. Если ты там не развился хотя бы в спортивном плане, учитывая все вышеперечисленное, значит, ты просто не тянешь этот уровень
А тут 16, это же крохи