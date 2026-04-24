Тим Цзю второй раз за год сменил тренерскую команду.

Австралийский боксер Тимофей Цзю второй раз за год сменил тренерскую команду. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Летом 2025 года Цзю объявил о прекращении сотрудничества с тренером Игорем Голубевым и менеджером Гленном Дженнингсом. После этого он одержал две победы – над Энтони Веласкесом и Денисом Нуржей – работая с тренером Педро Диасом, а также менеджерами Майком Альтамурой и Дарси Эллисом.

Теперь новым тренером Цзю станет бывший чемпион мира Джефф Фенеч . В пятницу они планируют встретиться, чтобы обсудить возможность того, что Фенеч также возьмет на себя функции менеджера.

