Эдди Хирн: «Джошуа подписал контракт на поединок с Фьюри. В июле он проведет разогревочный бой»

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа уже подписал контракт на поединок против Тайсона Фьюри .

«Энтони проведет разогревочный бой в июле. Это будет соперник, на которого вы вряд ли посмотрите и скажете «вау». Думаю, этот выбор будут критиковать. Бой Фьюри с Махмудовым тоже критиковали, хотя, на мой взгляд, это был вполне логичный соперник для возвращения.

Хорошая новость в том, что контракт на поединок с Тайсоном Фьюри уже подписан. Все, что вам остается – включить телевизор в июле и пережить эти 36 минут. После этого вас ждет бой, который можно будет назвать величайшим», – сказал Хирн.

Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей 12 апреля. После боя Фьюри вызвал Джошуа на стердаун, но Энтони отказался.

Энтони Джошуа может провести два боя в 2026 году – промежуточный в июле и против Тайсона Фьюри в ноябре