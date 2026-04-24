  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Эдди Хирн: «Джошуа подписал контракт на поединок с Фьюри. В июле он проведет разогревочный бой»
0

Эдди Хирн: «Джошуа подписал контракт на поединок с Фьюри. В июле он проведет разогревочный бой»

Эдди Хирн сообщил, что Джошуа уже подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа уже подписал контракт на поединок против Тайсона Фьюри.

«Энтони проведет разогревочный бой в июле. Это будет соперник, на которого вы вряд ли посмотрите и скажете «вау». Думаю, этот выбор будут критиковать. Бой Фьюри с Махмудовым тоже критиковали, хотя, на мой взгляд, это был вполне логичный соперник для возвращения.

Хорошая новость в том, что контракт на поединок с Тайсоном Фьюри уже подписан. Все, что вам остается – включить телевизор в июле и пережить эти 36 минут. После этого вас ждет бой, который можно будет назвать величайшим», – сказал Хирн.

Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей 12 апреля. После боя Фьюри вызвал Джошуа на стердаун, но Энтони отказался.

Энтони Джошуа может провести два боя в 2026 году – промежуточный в июле и против Тайсона Фьюри в ноябре

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sportbible
logoТайсон Фьюри
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoЭдди Хирн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
9 лучших боев Александра Усика
22 апреля, 13:03
Александр Усик: «Джошуа победит Фьюри. Энтони – будущий абсолютный чемпион мира»
15 апреля, 10:43
Фьюри против Джошуа – война двух капризуль. Подеритесь уже!
13 апреля, 13:40
Рекомендуем
Главные новости
Анонсирована UFC 6, релиз – 19 июня. Холлоуэй и Перейра – на обложке
вчера, 19:33Игры
UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
вчера, 18:52
Иржи Прохазка: «Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь. Соперник? Прямо сейчас два варианта – Коста и Анкалаев»
вчера, 18:14
Джошуа подтвердил, что подписал контракт на несколько боев
вчера, 16:14
Азизян считает, что UFC нужно устроить реванш Павловича и Волкова: «Что за бой вообще был? Александр убегал. Сергей просто поменяет тактику, и все»
вчера, 16:00
Джошуа 25 июля проведет поединок с албанцем Пренгой. Энтони и Фьюри подерутся в конце года – контракт подписан
вчера, 13:39
UFC анонсировали турнир в Белграде 1 августа
вчера, 13:26Фото
Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»
вчера, 12:39
Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»
вчера, 10:22
Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»
вчера, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем