Майкл Моралес сообщил, что подписал контракт на следующий бой.

Боец полусреднего дивизиона UFC Майкл Моралес сообщил, что подписал контракт на следующий поединок.

В социальных сетях Моралес опубликовал совместную фотографию с вице-президентом UFC Хантером Кэмпбеллом, сделанную в офисе промоушена в Лас-Вегасе.

«Бумаги подписаны», – прокомментировал публикацию Моралес.

В последний раз Моралес (19-0) дрался в ноябре, когда победил Шона Брэди нокаутом в первом раунде.

