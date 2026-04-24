  • Байсангур Сусуркаев: «Сейчас Вартанян мог быть в топе UFC. У него хороший стиль – и борьба на месте»
Байсангур Сусуркаев: «Сейчас Вартанян мог быть в топе UFC. У него хороший стиль – и борьба на месте»

Байсангур Сусуркаев: сейчас Вартанян мог быть в топе UFC.

Боец среднего дивизиона UFC Байсангур Сусуркаев высказался о поединке между Эдуардом Вартаняном и Узаиром Абдураковым.

Бой между Вартаняном и Абдураковым состоялся 12 апреля на турнире ACA 202. Вартанян победил удушающим приемом в третьем раунде.

«Видел, как Абдураков отправил Вартаняна в нокдаун. Но почему-то не сомневался в победе Эдуарда. У него хороший стиль и борьба на месте. Один из лучших бойцов в России. К сожалению, он не использовал шанс оказаться в UFC.

Прошло уже два-три года. Сейчас он мог быть в топе. Не стал рисковать, и не получилось сделать такую историю. Победить Вартаняна могут разве что Абдул-Азиз Абдулвахабов, Али Багов или Юсуф Раисов», – сказал Сусуркаев.

Вартанян – о переговорах с UFC: «Мне предложили подраться на «Претендентской серии». Но гонорар был $5 тысяч + $5 тысяч»

