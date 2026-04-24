Блахович перенес операцию на колене: «Восстановление проходит хорошо. Есть новая дата»

Ян Блахович перенес операцию на колене.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович перенес операцию на колене.

Напомним, Блахович получил разрыв мениска во время подготовки к поединку с Богданом Гуськовым. Бой должен был состояться в ночь на 10 мая на турнире UFC 328.

«Миссия выполнена. Все, что нужно было сделать, сделано. Все прошло по плану. Врачи проделали отличную работу – буквально поставили меня на ноги. Это и было главным приоритетом: как можно быстрее вернуться к полноценному функционированию.

Восстановление проходит хорошо. Есть план. Есть новая дата», – написал в социальных сетях Блахович.

Тренер Богдана Гуськова: «Блахович заявил, что на спарринге порвал колено, но я видел, как он купил себе дизайнерскую трость и пошел на какой-то турнир. Очень смешно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Яна Блаховича
