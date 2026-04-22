Владимир Путин наградил Петра Яна и Мурата Гассиева орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за развитие физической культуры и спорта чемпиона UFC Петра Яна и регулярного чемпиона WBA Мурата Гассиева.
Орденами также были награждены генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумаков.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Портал правовой информации»
Беспутина мог бы и не награждать, чисто за фамилию.
Не орденами, а медалями к ордену. А вот господин Кремлев реально орден получил. Дружбы.
Беспутина переименовать в Спутин)
Ян понятно чемпион юфс, а Гассиева за что?
За то что выступает под флагом Армении)
Новых депутатов метит
Петру мои поздравления!
