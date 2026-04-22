Владимир Путин наградил Петра Яна и Мурата Гассиева орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»

Путин наградил Яна и Гассиева орденом «За заслуги перед Отечеством».

Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за развитие физической культуры и спорта чемпиона UFC Петра Яна и регулярного чемпиона WBA Мурата Гассиева.

Орденами также были награждены генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумаков.

