Мойкано – о ИИ-промо UFC: «Это халтура, неуважение к фанатам»

Мойкано раскритиковал UFC.

Ренато Мойкано раскритиковал UFC за создание промо-роликов к боям с помощью искусственного интеллекта.

«Я видел это, и мне вообще не понравилось. UFC, конечно, не будут рады, что я это говорю, но мне это не понравилось. Я считаю, что это неуважение к фанатам, потому что я сам фанат.

Если вы не можете посадить Алекса Перейру или Илию Топурию в самолет и привезти их в Вашингтон, то это просто халтура.

Мне вообще не нравится использовать ИИ в контенте. Я не говорю, что он не помогает в каких-то вещах, но не для создания контента. Люди видят, что это сделано примитивно, и это буквально отупляет», – сказал Мойкано.

Напомним, в ночь на 5 апреля Мойкано досрочно победил Криса Данкана в главном событии UFC Fight Night 272.

Ренато Мойкано: «В Бразилии все ненавидят Конора и Соннена. Будучи подростком, я даже хотел поехать на турнир UFC лишь для того, чтобы вмазать Чейлу»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Когда то так говорили про тех, кто выставлял фотографии вместо картин )
