Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»

Тренер Бетербиева обвинил команду Бивола в затягивании трилогии.

Тренер Артура Бетербиева Марк Рэмси рассказал, что не уверен в проведении третьего боя против Дмитрия Бивола .

«Не знаю, состоится ли третий бой, потому что команда Бивола уже много лет пытается замедлить события, надеясь, что Артур состарится», – сказал Рэмси.

Напомним, Бетербиев не дрался с февраля 2025-го, когда проиграл Дмитрию Биволу в реванше.

