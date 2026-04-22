Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»
Тренер Бетербиева обвинил команду Бивола в затягивании трилогии.
Тренер Артура Бетербиева Марк Рэмси рассказал, что не уверен в проведении третьего боя против Дмитрия Бивола.
«Не знаю, состоится ли третий бой, потому что команда Бивола уже много лет пытается замедлить события, надеясь, что Артур состарится», – сказал Рэмси.
Напомним, Бетербиев не дрался с февраля 2025-го, когда проиграл Дмитрию Биволу в реванше.
Артур Бетербиев покинул рейтинг P4P по версии журнала The Ring. Он не дерется с февраля 2025-го
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
У Артурчика за всю профессиональную карьеру один околотоп Гвоздик и куча мешков. Два поражения Биволу. С чего он требует что-то там?
ну то ли дело бивол, кого он из топов побил в полутяжёлом весе, скажи ка нам?)(канело не считается так как он пришел из категории ниже)и да счет 1:1 был
не было там никакого 1-1) Бивол выиграл оба боя, потому арабы и не хотят давать денег на третий. Результат очевиден
Команда Бивола очень хитрая и умная отличии он команды Артура
У него крутой промоутер
Нормальная команда, не бесплатно дрался же, хорошо заработал )
почему они думают, что у Бивола это должно быть в приоритете?
Ну он обещал реванш! Вот Артур ему дал реванш, а этот не дает, не переживает за карьеру Артура почему-то 🧐
Так за второй бой арабы кучу денег насыпали,а третий бой кто оплачивать будет,Бивол?
А где должен быть бой? За гаражами? Да и откуда такое желание,проиграть второй раз?
