8

Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»

Стерлинг заявил, что может стать следующим соперником Волкановски.

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что может получить бой за титул в случае победы над Юссефом Залалом.

«Стакан наполовину полон, победа даст мне возможность проскользнуть к титулу. Многие люди считают, что я выиграл бой с Мовсаром. Я по-прежнему считаю, что победил в том бою. 

Я выйду и побью молодого парня, который сейчас на ходу. Если сделаю это впечатляюще, думаю, это будет аргумент в пользу того, чтобы дать мне титульный бой с Волкановски», – сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга с Залалом состоится 26 апреля на турнире UFC Fight Night 274 в Лас-Вегасе.

30 главных людей в истории UFC

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Евлоеву дал неплохой бой, но проиграл однозначно. Если победит Залала, то вполне может биться с победителем боя Евлоев-Волкановски. Но Залала ещё надо победить, не факт, что Стерлинга на это хватит.
Ответ Fizkultprivet
Есть бойцы куда выше в рейтинге, одной победы недостаточно для титульника
Ответ wowsergio
Лопес что ли? Он надоел уже. Тогда уж Родригес. И одна победа у Стерлинга над Ортегой уже есть.
А у нас тут многие считают, что ты достоин Оскара за слезную драму в бою с Яном.
Ответ СвинопаС
не только у нас :)
ага, я тоже считаю, что ты проиграл оба боя яну и сехудо, самый случайный чемп для меня
Дада
А еще ты действующий чемпион и просто фантазер
