Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»

Стерлинг заявил, что может стать следующим соперником Волкановски.

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что может получить бой за титул в случае победы над Юссефом Залалом.

«Стакан наполовину полон, победа даст мне возможность проскользнуть к титулу. Многие люди считают, что я выиграл бой с Мовсаром. Я по-прежнему считаю, что победил в том бою.

Я выйду и побью молодого парня, который сейчас на ходу. Если сделаю это впечатляюще, думаю, это будет аргумент в пользу того, чтобы дать мне титульный бой с Волкановски», – сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга с Залалом состоится 26 апреля на турнире UFC Fight Night 274 в Лас-Вегасе.

