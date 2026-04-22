Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш в июле на UFC 329
Сэндхаген подерется с Баутистой.
Бой в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.
В январе 2019 года на UFC Fight Night 143 Сэндхаген победил Баутисту болевым приемом в первом раунде.
Сэндхаген в прошлый дрался в октябре 2025-го, проиграв Мерабу Двалишвили решением судей на UFC 320. Баутиста в феврале этого года победил Винисиуса Оливейру.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Марселя Дорфа
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
МерУба) Крутые редакторы , очень внимательные…
За кори с детства
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем